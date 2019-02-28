MG 高達 Gundam NT-1 Alex Ver.2.0　還原動畫設定 6月著超厚裝甲

MG高達模型6月推出 Gundam NT-1 Alex Ver.2.0，高達亞力歷本體線條更修長，蔡伯涵裝甲（Chobham armour）的厚度大大提高，外形將更接近動畫原設定。

1/100 MG 高達 NT-1 Alex Ver.2.0 模型已經接受預訂，6月推出（6264日圓）。

1/100 MG 高達 NT-1 Alex Ver.2.0 模型已經接受預訂，6月推出（6264日圓）。

MG (master grade) 模型曾經以Katoki Hajime馬首是膽，大師將無數舊作高達重新設計、施以現代化的細節改良，當年個個高達迷都奉Ka氏為神。但神都係人，都有失手的一次，2006年，來自《0080 口袋裡的戰爭》的主役高達RX-78 NT-1被MG化，BANDAI模型部未能如實重現Ka氏的修定稿，模型硬生生將出淵裕修長流線的外型改成Ka氏最愛的直角、短小精悍形，跟原作設定出入頗大；2019年的MG 2.0版 Alex，終能重塑其修長的小腿，全身流線外形不再硬生生。

MG 2.0 Alex的「蔡伯涵裝甲」，愈厚愈型！

舊MG更嚴重問題，是那套可拆式「蔡伯涵裝甲」（Chobham armour）。這款名字取材自二戰英軍坦克，以多種不同物料層疊而成的複合裝甲，除了保護主機，在故事中更有另一重意味：當時NT-1被稱為新類型人專用實驗機，傳聞其實是分散自護軍注意力的晃子。為免真身被看到，就刻意加設厚甲，隱藏實驗機高達NT-1的真身，改得太smart太輕便，反而失去穿裝甲的原意。

MG ALEX 2.0 的外裝甲蔡伯涵裝甲（Chobham armour），除了忠於原作變得更厚更笨拙，裝甲甚至加設有內骨架，與NT-1本體的骨格、外甲一同計算，一盒模型足足有4層layer！設計團隊更設想了NT-1「穿上裝甲時」如何戰鬥，而作出細節修定，覆蓋機身噴射口位置的蔡伯涵裝甲可以打開，而前臀、盾牌上也有活門，方便發射手部格靈式機槍，再追加了一個鬼面具給NT-1穿戴，完全隱藏高達真身。