【PC Games】《Under Labyrinth》日本預約開始　體驗地底迷宮

日本CTW宣佈，預定於PC／手機網頁上推出一款HTML5網頁遊戲《Under Labyrinth》（アンダーラビリンス）登場與玩家們見面，並自即日起正式展開本作事前登錄讓玩家們申請預約。

本作為一款讓玩家們操縱身為主角的少女，前往地下迷宮進行探索的Roguelike RPG遊戲。在遊戲中，除了採用一般Roguelike RPG玩家們所熟悉，每次進入迷宮探索時地圖形狀與怪物、寶箱配置都會產生隨機改變的隨機迷宮要素之外，也針對女主角的養成加入豐富的培育設定，例如女主角會有6種能力狀態數值與18種技能可以讓玩家們來自定強化使用，玩家們可以依照裝備與怪物特性等狀況自由選擇女主角培育的成長方向，打造自己女主角獨一無二的能力特性。

《Under Labyrinth》（gamebase）

另外在遊戲中，除了提供各式各樣迷宮關卡讓玩家們來進行探索，藉此強化自己的女主角之外，也針對沒有太多時間練功的玩家們，加入了只要放着就好，角色就能自己獲得經驗值、金幣與裝備的「自由探索」功能，讓沒有太多時間的玩家們也一樣可以來強化自己的少女，享受迷宮探索冒險的緊張刺激樂趣。

而在本作自即日起展開的預約註冊活動方面，官方將會視預約玩家人數，贈送不同數量的鑽石、強化石、黃金與強效生命藥、強效魔法藥等道具讓玩家們領取，幫助玩家們更快地提升自己少女的戰力，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來申請預約看看吧！

《Under Labyrinth》（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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