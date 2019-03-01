【Anthem / 冒險聖歌 攻略】裝備好壞點樣分？教你睇裝備附加能力

【Anthem / 冒險聖歌 攻略】Anthem推出已有數日，相信各位鐵甲人都已經在如火如荼地刷裝，到底如何分別裝備好壞？以下就為大家講解挑選裝備的一些重點。

由於Anthem遊戲內各種說明都十分缺乏，剛開始遊玩的玩家可能會覺得有點摸不著頭腦；不過只要弄清楚一些基本概念，就會知道應該怎麼選擇裝備。Anthem中不論主武器還是機甲專用裝備，都由稀有度、力量（可理解為裝備等級）和詞綴（附加能力）三項構成；稀有度和力量十分簡單，基本來說就是越高越好；但如果要比較兩件裝備，就需要連用「詞綴」一起考慮了。

附加能力可以在鍛造站或者倉庫中選取裝備查看；效果基本上看文字說明就可以，最需要留意的是每一項附加能力的覆蓋範圍：每條附加能力前都會有一個icon，如果是「齒輪」icon，就表示這條附加能力是「裝備專屬」，其效果只對這件裝備有效；如果是「機甲」icon，就表示這條附加能力對整體機甲，也就是所有其他部位的裝備都有效果。

「齒輪」icon就表示是裝備專屬效果。

「機甲」icon，就表示這項能力對整體機甲，也就是所有其他部位的裝備都有效果。

因此打裝時可能會產生一些「垃圾附加能力」，例如打到一支純物理的迫擊炮，但附加能力卻為「齒輪」（裝備專屬）的屬性攻擊強化，那就等如完全沒有效果，白白浪費一條附加能力位置。

例如上圖的破甲炮是純物理攻擊，但附加能力卻是增加雷電效果，也就是毫無用處了。

另外選裝備也不是單純看稀有度或數值，因為裝備欄中標示的數字並不完全反映裝備性能，另外要考慮裝備的發射模式以及是否具備連擊能力等。

例如連發迫擊炮VS高爆迫擊炮就是很好的例子。連發迫擊炮雖然在裝備描述中傷害較低範圍也較細，但其實連發迫擊炮一次攻擊會打出4發炮彈，冷卻也更快，所以單以火力計是遠超高爆迫擊炮；但是高爆迫擊炮是引爆技能，可以用來觸發連擊；因此這兩種裝備很難說誰優誰劣，看你如何運用。

例如這張網上圖片，同一枝突擊步槍的傳說及大師版，雖然傳奇版本基底傷害較高，但是大師版有一條超強的175%物理傷害提升附加能力，所以上圖中的大師級突擊步槍遠比傳說版強勁。

雖然以上只用了低階裝備來解說，但就算打到後期橙裝、傳說裝，挑選裝備的道理也是一樣。不同裝備之間比較更為複雜，要考慮整體配置如可否達成連擊、傷害種類、打擊面、操作手感等等。另外一些配置可能圍繞某件裝備或某個打法做中心（也就是所謂「build」），如是者就算另外打到一件稀有強力、但和自身既有裝備沒有synergy的武器，也未必能提升戰力。當然這些就要玩家在遊戲中自行摸索了。