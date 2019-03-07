隻狼Sekiro試玩報告 難過Dark Souls、Bloodborne的硬派清版遊戲

【隻狼 / Sekiro 上手試】稍早時份Sony在香港舉行了Days Gone和Sekiro隻狼的試玩會，之前已為大家寫過Days Gone的報告，今次就來談談Sekiro（隻狼）吧。

集過去動作遊戲之大成 再加3D立體地圖設計

如果有玩開《黑暗靈魂》Dark Souls、《血源詛咒》Bloodborne等遊戲，會在《隻狼》之中發現許多道具及技能設計都是延伸自前兩者。例如「藥品」等如《黑暗靈魂2》的滴石；早期便可入手的忍道具「火標」（確實名字忘了）可比對為咒術「大發火」Great Combustion；使用忍義手需要消耗「紙人」，就等如以往系列中使用法術有次數限制，但在《黑暗靈魂》中可以用黃昏草（2代）和元素灰瓶（3代）等回復...當然團隊將這些系統設計和調整成副合隻狼風格和玩法，只是想說《隻狼》雖然不同Dark Souls的中世紀歐陸或Bloodborne的維多利亞風格，但From遊戲玩家一樣會在《隻狼》中找到滿滿的親切感。

有玩開Dark Souls就會知道咒術一直都是遊戲早期好幫手，這個「大發火」肯定也能在遊戲中大派用場。

傳統上Dark Souls、Bloodborne雖然是3D動作遊戲，但是地圖設計都十分「平面」，戰鬥基本上都在同一個水平面進行，只是探索時才會爬樓梯或下斜坡前往高處低處。來到隻狼加入了「蜘蛛俠」鉤索，可以自由飛簷走壁，本來還擔心會否在操作上未能完善。但果然From不會令人失望，鉤索的控制非常就手，不論尋找目標、起飛還是降落都很流暢；以至於我反而覺得太容易尋找制高點，玩家很容易就能一覽全局、避開敵人。不過相信這只是遊戲早期宮崎英高「鬆」給你的甜頭，到遊戲後期肯定會有大量充滿惡意的關卡...

重視「反擊」的戰鬥 格劍系統樂趣多

為什麼說《隻狼》是集以往From的動作遊戲之大成，除了道具以外，從其「格劍系統」更可見一班。這要由Dark Souls說起：系列傳統上Dark Souls十分重視盾牌，玩家可以舉盾（武器也可以只是效率很差）擋格敵人攻擊，擋格後只會損失少量體力和精力（視乎盾牌性能），是一個相對安全的打法；但若連續擋格以至精力用盡就會「破盾」形成大硬直，此時被追擊更會受到超大傷害（隨時一擊秒殺）。

而在Dark Souls中除了舉盾擋格外，部份盾牌和武器還可以「招架」（Parry，但一般玩家都叫做「反擊」或「盾反」）；只要在適當時機（通常只有不到十個frame的空間）招架，便可以撥開對方的攻擊，還可以追加施展傷害極高的致命重擊。

有玩過Dark Souls（就算沒參加PVP）就會知道Parry有多重要（網路圖片）

鑽研PVP的玩家更會整理不同武器的Parry window（Parry成功的frame數），這就是硬派玩家的世界。（網路圖片）

而隻狼的「格劍」系統可說是將以上Dark Souls的招架、盾牌防禦以及精力值的設計融為一體：精力值變成《隻狼》中的「體勢值」，只要配合對方攻擊的時機施展招架（格劍），成功就可以消耗對方一定體勢值；打完整條體勢值後就可以破開對方防禦並施展一擊必殺。當玩家熟習了此系統和敵人的攻擊模式後，就會發然自己的戰鬥有如行雲流水一樣流暢、有如舞蹈一般優雅，在最佳時機擋開敵人攻擊再處決，感覺極之痛快。

想在Dark Souls玩PVP，招架和背刺都是必修課，擅長Parry的玩家在《隻狼》的刀光劍影中肯定能找到很多樂趣；而節奏快的Bloodborne則沒有盾牌以閃避為主（雖然也有槍反），只玩過Bloodborne的玩家在《隻狼》中可能會比較吃力了。

不論Dark Souls又或Bloodborne，有時由於敵人配置太麻煩，比起擊倒所有敵人，還不如撿完附近的道具就直接跳過所有敵人跑到下一個目的地更實際。在《隻狼》中可以「蜘蛛俠」飛簷走壁更容易避開敵人，可以預見很快就會有各種神人的極速通關影片...

難度比以前更高 但核心價值不變

誠如之前宮崎英高在訪問中所說「今次也會死個不停」，單是試玩的兩個小時筆者已經死了不知多少次，事關正面戰鬥難度實在非常高：遊戲容錯率極低，玩家的裝甲有如紙一樣薄，即使只是最弱的雜卒，也可以在數擊之內殺死玩家，被兩三隻雜卒圍攻就已經非常危險，更別提有時會有六七隻卒，又或是強敵連同雜卒一同圍攻了。

當然隻狼不是只有「掉那媽頂硬上」一個攻略法，既然是忍者遊戲，團隊也為大家安排了潛入機制和警覺系統（類似MGS或者刺客教條），不少敵人（當然不是全部）都可以潛行到其背後一個背刺秒殺，而玩家在遊戲中找到的各種忍道具也有許多妙用；除了用劍術解決一切問題，慢慢思想如何攻略眼前的配置也是一大樂趣。這點也和以往Dark Souls、Bloodborne一脈相承，就是同一個配置，可以有很多攻略方法；只是比較上前兩者傾向在地圖中探索，而《隻狼》則傾向硬派過版：地形和敵人配置就放在你眼前，你要思考要不要處理眼前的敵人，要的話又要思考怎樣以安全又有效的方式打倒敵人。

說了那麼多，其實四個字就可以總結了：神作，必玩！

《隻狼》Sekiro將於2019年3月22日推出，平台為PS4、Xbox One及PC。另外關於《隻狼》Sekiro這隻遊戲我們之前也做過不少介紹和訪問，有興趣了解更多的讀者可到以下文章查看：