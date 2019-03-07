Nintendo Labo 04 VR kit 主機眼鏡大玩VR元素！6款紙皮創意無限

遊戲動漫
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Nintendo 公布新的 Labo成員，將於 4 月 12 日推出的第四套 Labo 大玩 VR 元素，一併過推出 6 款 Toy-Con 在 Switch 上遊玩。看到這些新的 Labo，只可以說任天堂的創意真的超越玩家預期。

Toy-Con 04：VR Kit

今次的 VR kit 的骨幹部分就是 VR 眼鏡，以市面上可見的外型，設計出能把 Switch 組合其中的 be 眼鏡，其他的 5 套 Toy-Con 需要和 VR 眼鏡組合才能遊玩。玩家遊玩時要雙手持著 VR 眼鏡，或組合出的 Toy-Con，並非一般的頭戴式裝置，雙手和面部要托起組合了的紙皮和 Switch 主機，想到這不禁有點肩頸痠痛。

Nintendo Labo 04 VR kit （Nintendo 官網截圖）

完整套裝組合內容（Nintendo 官網截圖）

6 款 Toy-Con

除了上段介紹了的 VR 眼鏡後，其餘 5 款 Toy-Con 包括：火箭筒、照相機、大象、小鳥、風。當中令筆者說出任天堂創意無限的，就是大象和風兩款 Toy-Con，大象可能是動物體驗，但風的確實玩法真係難以想像。

+2

分拆套裝出售

今次任天堂的舉動可說是有考慮到市場情況和玩家，分別推出一共包含了全 6 款 Toy-Con 的套裝，以及只有 VR 眼鏡及火箭筒 Toy-Con 的輕量版，另外也可以用擴充包的形式，買入「照相機＋大象」及「小鳥＋風」的套裝。玩家可以自行按需要和興趣入手，不再局限玩家一次過買完整套裝。

輕量版（左）：VR 眼鏡及火箭筒﹑VR套裝（右）：全 6 款VR Toy-Con （Nintehdo 美國官網截圖）

除了輕量版外，也會有兩個擴充包（Nintehdo 美國官網截圖）

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