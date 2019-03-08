《One Piece尋秘世界》3月14日推出　遊戲主線開頭影片公開！

Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 3 月 14 日在日本 PS4 主機推出，PS4／Xbox One 繁中版也將同步在台推出，PC 繁中版則是預定 3 月 15 日在 Steam 上架的尾田榮一郎同名人氣動漫改編動作冒險《One Piece World Seeker 航海王 尋秘世界》（海賊王），隨著遊戲即將於下周正式推出，官方也特地釋出遊戲主線開頭影片讓玩家們確認欣賞。

在這次由 Ganbarion 開發製作的尾田榮一郎人氣動漫《航海王》改編系列最新作中，玩家們將在新舞臺監獄島與各式各樣的人們相遇，展開遊戲版的原創故事冒險劇情。而且與之前系列遊戲不同的是，在本作中，玩家們能操縱的角色只有魯夫，且必須活用魯夫伸縮自如的橡膠果實功能，在監獄島上包括現代化的都市、充滿各種自然景觀的自然環境與空島等關卡舞台中展開探索冒險，加上會對故事劇情與 NPC 人際關係產生影響的「海賊業力」新系統等要素，讓玩家們體驗不同以往的全新《航海王》冒險樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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