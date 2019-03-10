多人動作遊戲《RAWMEN》年內測試　裸體大叔互潑熱湯分勝負！

《Splatoon 漆彈大作戰 2》相信不少玩家都曾玩過吧？控著烏賊拿著各式各樣的武器展現個人技術擊殺對手，或是盡可能的將自己所屬的顏色圖滿整張地圖，雖然並沒有採用真槍實彈的設定，但一樣能夠帶來相當刺激的對戰體驗。這些體驗隊玩家來說想必都不陌生，但如果今天把這些可愛烏賊全換成了……裸體大叔呢？

《RAWMEN》是一款由獨力開發團隊ANIMAL所打造的多人對戰動作遊戲，玩家將以裸體大叔的姿態踏入2至8人的死鬥賽局，但用的不是刀槍等致命物品，而是一鍋又一鍋的熱湯和各式各樣的食物來致對手於死地。

遊戲內除了基本的熱湯外還有各式各樣的食物可做為攻擊手段，玩家的目標就是在時限內盡可能的擊敗對手獲取分數，持續累計分數來成為勝者。而除了武器外，玩家也可自行客製化自己的大叔樣貌，讓自身的姿態變得更「不堪入目」。遊戲目前還處於開發階段，但已預定於今年在PC平台進行付費測試，有興趣的玩家可至其 Steam頁面關注其開發進度。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO