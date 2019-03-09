網民黃金買Nintendo Switch 中招！業內人解構黑店陷阱、買機貼士

任天堂Nintendo Switch推出兩年，一直都全球熱銷，香港長期都供不應求。最近就有網民於深水埗黃金商場一家Game鋪購買Switch主機後，發現主機購買時已經是易手機？究竟發生何事？

有網民早月於深水埗黃金商場Game鋪購入了一台行貨「Splatoon版Switch主機」（連Splatoon遊戲）、Pro手掣、SD Card等，玩了數次後發現主機有問題，拎上香港行貨維修部時竟然發現主機已在2017年啟用兼開始保養，因此主機已過保養期，需要支付$1100作維修費。事主立刻致電至店鋪問及究竟，而店主亦坦承曾在2017年返貨時「開機」Check貨，所以可能因此而開機啟動了保養，而店主亦只肯承擔維修費一半$550。

不少網民指黃金有很多手腳「不乾淨」的game鋪（網上圖片）

事主就覺得整件事有蹺蹊，因此於FB討論區中留言，問其他網民意見。不少網民指「黃金」一向都多「黑店」，為何不在較好商譽的game鋪或連鎖店購買？另外，亦有網民突破盲點，2017年的主機，為何會再2018年9月才賣出？時間非常不合理。

網民購買Switch疑似中招詳情（按下圖放大）

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有網民細心再研究購買單據，主機、Pro手掣價格都算合理，但為何128GB SDcard會賣750蚊那麼貴呢？（一般品牌128GB卡大約賣150－300蚊）其實這一張SDcard是日本Hori推出，取得了Nintendo Switch的license，日本訂價都要近萬日圓，因此750蚊亦都是正常。可是為什麼要硬推銷買家購入這張SD Card呢？當「骨」必食？還是覺得事主是「水魚」才推薦購買呢？

對應Switch的SDCard一覽（按下圖放大）

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食骨已成常態、今次二手機會高！

記者向業內人士（其他Game鋪店員及店主）查詢時，他們亦指一向代理入貨「食骨」已是「常態」，因此入貨時必要入埋一些「不暢銷」的貨品，就好像今次「Hori SDcard」應該都是「骨」的一種。這些不太合理的情況並不罕見，最後還是要消費者「硬食」。

不過，行貨維修商指主機是「2017年」已啟動這說法，業內人士相信Game鋪就責無旁貸。因為就算check貨，不需要上網，因此不會有「2017年開機」的紀錄，只會主機有問題拎了上「維修部」才會有啟動紀錄。另外，2017年Switch一直以來都供不應求，沒有可能「擺成年」都冇人買，因此事主這台Switch是「易手」的機會非常高。

其他網民意見（按下圖放大）

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如果想穩陣買機，有以下幾個貼士讓大家參考。（可按以下細圖詳細解說）

1. 於大型連鎖店及有商譽的店鋪購機

大部份電器連鎖店都有得購買，雖然不能「講價」，但不需要食骨兼正價可購入。而黃金、信和等商場都有不少商譽較好的Game鋪，購入都較有信心。

官方網亦有認可店鋪列表，讓買家參考（按此前往）

2. 認清「香港行貨」的Logo於盒上

一般版Switch都會印上「香港行貨」的Logo，而特別版如Splatoon、Mario或Pokemon版則有機會是貼紙貼上。

3. 開單據時要對清楚機身編號，與盒內主機紙托上的編號是一致

購機時單據必須會寫上「機身編號」，保養才會生效。另外，可check盒內主機紙托上的編號與機身編號是否一致。

4. 如有懷疑，購入後可拎去香港行貨維護部查詢

記得要有銷售單據（附上機身編號）、主機外箱以及紙托全齊（因為會有機身編號印上），便可以預約拎主機上去維修部。

香港任天堂維修詳情（按此前往）