組隊征服幻想世界！《復活同盟》新平台重製版畫面公開

日本 FuRyu 預定於 2019 年秋天在 PS4／Nintendo Switch／PC 等平台推出最新 HD重製版的《復活同盟 HD重製版》（The Alliance Alive HD Remaster／アライアンス・アライブ HDリマスター），官方特地公開最新畫面讓玩家們搶先確認。

《復活同盟 HD重製版》為一款將 2017 年 6 月在 N3DS 主機上推出，以廣大幻想世界作為背景，讓玩家們透過性別、種族、年齡、立場各自相異的九名主角們，各自不同的故事劇情與視角來享受故事冒險，並從眾多夥伴中組成最大五人隊伍，透過陣形與回合制指令戰鬥來挑戰強敵，或是在世界地圖自由進行探索的正統幻想 RPG 遊戲《復活同盟》，重新移植到 PS4／Switch／PC 等平台再度重新推出的移植版。

附帶一提，另外《復活同盟》由於當初 N3DS 版推出時，曾網羅《幻想水滸傳》系列「村山吉隆」擔任劇情腳本、《復活邪神》系列戰鬥系統開發者「小泉今日治」擔任遊戲設計、同樣《復活邪神》系列美術畫面設計「浅野雅世」擔任美術總監，加上上述九名主角各自不同視點的獨特故事與豐富 RPG 系統魅力，因此在推出後大受玩家們好評喜愛！

至於在這次的 HD 重製版方面，不但在畫面上大幅提升強化，並將當初 N3DS 版的上下雙畫面分割設計彙整修正為單一畫面也能輕鬆遊玩的樣式，在介面與操作等各方面也有各式各樣的變更，並針對遊戲平衡與內容大幅優化，保留原有的豐富系統與劇情魅力，讓玩家們能在更優質美麗的畫面下，重返遊戲世界展開全新冒險！

點擊下圖看重製版強化後的畫面▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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