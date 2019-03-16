《偶像大師：閃耀色彩》手機版日本正式推出！

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 iOS／Android 等手機平台推出，旗下人氣偶像養成遊戲《偶像大師》系列網頁遊戲《偶像大師：閃耀色彩》（The Idolmaster：Shiny Colors／アイドルマスター シャイニーカラーズ），宣布自即日起正式在 App Store／Google Play 正式推出。

本作為一款將官方於之前 2018 年 4 月推出的人氣偶像養成模擬策略遊戲《偶像大師》系列網頁遊戲，給重新移植到手機上推出的手機移植作。玩家們在遊戲中可以以一名經紀人身分來培育自己的偶像，並與其他玩家所培育的偶像展開最火熱的 Live 對戰。同時這次的手機版，也將會支援與網頁版之間的記錄存檔共享，讓玩家們不用重頭開始，而可以直接把網頁版辛苦培育出來的偶像們直接拿來使用！

+ 2

另外隨著這次手機版的推出，官方除了同步在遊戲中舉辦豐富上市慶祝活動邀請玩家們一起來參與同樂之外，還將於近期在遊戲內推出由「芹澤朝陽」（芹沢あさひ，CV：田中有紀）、「黛冬優子」（CV：幸村恵理）與「和泉愛依」（CV：北原沙弥香）三名新角色組成的新女團「Straylight」登場，玩家們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO