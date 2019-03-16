【 Switch 】勇者鬥惡龍XI S Definitive Edition　2019秋天上架

日本 Square Enix 預定於 2019 年秋天在 Nintendo Switch 主機上推出，將之前在 PS4／N3DS 等平台推出的人氣 RPG《DQXI》重新強化並移植到 Switch 主機上再度推出的《勇者鬥惡龍XI S 尋覓逝去的時光 Definitive Edition》（ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS），官方特地公開有關本作 Switch 移植版的最新加強要素讓玩家們確認。

本作為一款將之前 2017 年 7 月在 PS4／N3DS 等主機平台推出，截至 2018 年 11 月為止全球包裝版出貨與下載販售套數合計超過 400 萬套以上，以「新的原點」作為訴求，帶領玩家們重新探討「勇者」存在意義的人氣 RPG《DQ 勇者鬥惡龍》系列第 11 款正統系列作品。

（Gamebase）

而在這次的 Switch 版中，則是針對既有版本的內容加入眾多新要素大幅強化修正，並提供懷舊點陣 2D／寫實精緻 3D 兩種模式讓玩家們可以隨時切換，讓玩家們可以體驗更加完整的勇者冒險之旅，喜歡系列作的粉絲們到時所絕對不容錯過！

管弦樂團音源提供更豐富臨場感

在這次的 Switch 版，特地採用由管弦樂團演奏的音樂音源作為遊戲 BGM 音樂，透過管弦樂團的高水準音樂演奏，帶給玩家們更豐富的冒險臨場感與感動。

可與夥伴們一起在原野上移動

同時在這次遊戲中，相較於之前都只有看到主角一個人在原野地圖上移動，本次則是可以看到跟自己一起踏上旅程的夥伴們共同在世界地圖原野上移動的模樣，藉此來讓玩家們更加感受夥伴們的存在，加深與夥伴之間的羈絆關係！

追加角色語音配音演出

同時在這次遊戲中，將會針對登場角色們加入配音演出，讓玩家們在 3D 模式的會話畫面、戰鬥的口白演出等各方面，都能因為角色的配音演出而有更深的感動！不過如果玩家們想聽熟悉的對話效果音來進行冒險，也可以將語音隨時關掉。

部分配音聲優一覽：

主角 斎賀みつき 卡繆（カミュ） 内山昂輝 薇若妮卡（ベロニカ） 内田真礼 雪妮雅（セーニャ） 雨宮天 希爾維亞（シルビア） 小野坂昌也 瑪蒂娜（マルティナ） 小清水亜美 羅（ロウ） 麦人

新追加劇情

在這次的 Switch 版中，也特地針對登場的各角色加入以各角色為主角的新個人劇情登場，讓玩家們可以透過這些之前所沒有描述的故事劇情，來對各角色有更深入的認識與了解！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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