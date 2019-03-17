【爐石戰記】新資料片《反派大進擊》發佈 邪惡陣線角色登場

隨著《爐石戰記》巨龍年到來，暴雪娛樂也宣告新的遊戲內容即將報到，而第一波便會是新資料片《反派大進擊》，4 月 10 號起將會有 135 張環繞在邪惡陣線主題的全新卡牌加入牌局，玩家可透過各式陰險狡詐的新機制來盡情使壞。

神鬼大盜拉法姆被探險者協會擊敗後，便意識到單憑他自己一個人之力並不足以完成他對艾澤拉斯所準備的邪惡計畫，於是他便找上《爐石戰記》中最邪惡的反派角色們，集結他們來建立邪惡陣線：一群曾在《爐石戰記》登場的反派角色所組成的超級陣容，包含托戈瓦哥國王、拉祖爾女士、不受控的爆爆博士和女巫哈嘉薩都在其中。

（gamebase）

邪惡陣線將會有「幫眾」可供使喚，他們是一群有著各種凶狠戰吼的 1/1 手下，將會是這群壞蛋施展邪惡陰謀的關鍵。而「陰謀」則是全新的法術設計，其效果會隨著在玩家手中的每一回合增強。除智慧與蠻力外，這群狡猾壞蛋還有很多花招，像是向邪惡陣線幾位老大所發源的資料片致敬，所推出的捲土重來卡牌，這些卡牌讓角色往日的舊機制得以重現風采，給予玩家發想狡詐戰術的新選擇。

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而既然邪惡陣線已誕生，想必也會有對應的正派組織前來組織，一個名為達拉然防衛者的神秘打擊犯罪組織已展開行動，據說這些厲害的守護者能駕馭「雙生法術」，這種強大法術在施放時會複製一張同樣的卡牌到手中，並可在後續回合再次施放。

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開發團隊表示《反派大進擊》將會是三部曲中的首部曲，它的目的就是介紹邪惡陣線的各個成員，讓玩家更加了解這些曾見過但並未登上牌局的角色。而要如何透過該資料片為全年度的故事軸設立基礎，以確保後續資料片的內容能夠完整且流暢的接續在一起，則是開發團隊當前最大的挑戰。而至於本次正反兩派的設計靈感，開發團隊表示達拉然是個由魔法所構築的城市，因此魔法對它來說是個相當重要的存在，而他們認為強力的法師應該可以做到連續施放法術的能力，便基於這項概念打造出了「雙生法術」這項機制。

而至於反派的機制，他們則表示「幫眾」是基於反派底下往往都會有各式各樣的小嘍囉這樣的印象去做設計，雖然他們血量和攻擊力都極為低落，但自身所具備的戰吼能力往往能夠協助玩家扭轉戰局。而「陰謀」則是基於反派時常會精心策劃各式各樣詭計的概念去做設計，這些陰險計劃通常都會需要長時間的準備才能成功，因此才會採取隨著回合數持續增強的法術牌機制來呈現「陰謀」。

雖然本次採用了正派與反派的設計，但開發團隊也補充表示本次的資料片不會採取類似《黑街英雄之加基森風雲》的特定區分職業的陣營卡設計，因為每個反派已各自代表某個職業，且也都有相當完整的設計支持，不必依靠職業陣營區分卡牌的作法來維持資料片得完整性。舊卡回歸的作法想必會讓玩家們好奇未來的資料片是否也會採取同樣作法吧？開發團隊表示本次會採用這樣的方案，主要是為了強化整體故事性的體驗和滿足劇情需求所做的抉擇，所以不一定會在未來再次採用，而他們也相當好奇玩家對於這樣的作法有什麼樣的看法。

自台灣時間 4 月 10 日起，《爐石戰記》全新資料片《反派大進擊》將於 Windows 及 Mac 電腦、Windows、iOs及 Android 平板以及手機上推出。玩家可於遊戲內，透過競技場贏得《反派大進擊》卡牌包，或可使用遊戲內金幣或現金購買，卡包售價和其他《爐石戰記》卡包相同。即日起至台灣時間 4 月 9 日止，將有兩種不同《反派大進擊》卡牌組合包供玩家預購，分別為：反派大進擊預購組合包（售價為新台幣$1,490元），內含 50 包卡牌包、一張隨機傳說卡牌以及拉祖爾的珠寶卡背；反派英雄典藏大禮包（售價為新台幣$2,390元），內含80包卡牌包、一張隨機傳說金卡、拉祖爾的珠寶卡背以及全新牧師英雄頭像神秘的拉祖爾女士。上述組合包可於任何平台上購買，每種組合包一組帳號限購一次。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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