【Switch】戀愛遊戲《Clannad》 7 月上架　包裝版附送廣播劇 CD

日本 Prototype 宣布，預定於 Nintendo Switch 主機上推出，原本限定下載專用的戀愛遊戲《Clannad》，也將決定推出包裝版讓玩家們收集珍藏，目前包裝版與下載版都決定於 7 月 4 日推出定價包裝版 5,200 日圓（未稅）、下載版 4,600 日圓（含稅）；而且包裝版還將會附贈廣播劇 CD「在光守護的坡道上」（光見守る坂道で）的 2 話劇情作為遊戲初回生產特典。

（Gamebase）

《Clannad》為 Key 於 2004 年 4 月在 PC 平台上推出的人氣戀愛遊戲，由於豐富的故事性與充滿魅力的女主角等設定，因此在推出後大受好評，並曾陸續移植到 PS4 等其他主機上推出。至於在這次的 Switch 版方面，本作為一款將之前 PS4 移植版內容完整搬到 Switch 主機上再度重現的移植版本。

在這次的 Switch 版中，除了跟 PS4 版一樣對應 Full HD 高畫質演出之外，另外還對應 5.1ch 聲道、文章劇情的日文／英文切換（但語音僅限日文）等設定，讓玩家們在 Switch 主機上，也能體驗這款人氣戀愛遊戲的青春學園戀愛物語，喜歡《Clannad》的玩家們可別錯過這次難得的遊戲收藏機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO