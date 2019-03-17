【手遊】《AutoChess 自走棋》開放預約註冊　電競之路展開新挑戰

中國巨鳥多多工作室宣布，預定於 2019 年在全球 iOS／Android 平台推出旗下人氣遊戲《Dota Auto Chess 刀塔自走棋》手機版新作《AutoChess 自走棋》，並自即日起正式在官網開放雙平台預約讓玩家們申請註冊。

《刀塔自走棋》為官方之前針對《Dota 2》內置地圖編輯器創作的戰棋類遊戲模組，玩家們在遊戲中可輪流從棋池裡購買棋子放置在棋盤上，並透過各種陣形排佈來與其他玩家進行對戰（排放好棋子後棋子會自動進行戰鬥），由於豐富的戰略性與遊戲性，加上可以將棋子合成升星來提升棋子站立等養成設計，因此上線後大受玩家們好評。



至於在這次的手機版《AutoChess 自走棋》方面，將會保留《刀塔自走棋》豐富的遊戲玩法，讓玩家們在手機上也能體驗當初線上版豐富的集換式英雄卡牌收集、戰場上的排兵佈陣、與線上版相同的八人割據對戰等戰略要素，並將支援全球玩家共同伺服器的設計，讓玩家們不用擔心找不到人陪自己一起對戰，並享受公平的戰略競技對戰樂趣。同時官方也表示，隨著這次《自走棋》的推出官方將會與龍淵網絡、IMBA 等共同協力，為本作打造全球頂級電競聯賽，並將提供千萬獎金邀請玩家共同參與，讓玩家們可以共同在遊戲裡發揮自己的戰略專長，為自己的電競之路開啟全新的挑戰！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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