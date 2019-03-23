美式動畫風射擊遊戲《Cuphead》推出　奇妙世界中探索武器特技

【 Switch 移植名作《Cuphead》】加拿大 Studio MDHR 宣布，預定於 2019 年 4 月 18 日起在日本 Nintendo Switch 主機上推出一款對應日文的新作遊戲《Cuphead》，定價 1,980 日圓（約港幣140元）。

《Cuphead》為加拿大 Studio MDHR 之前 2017 年 9 月開始陸續在 Xbox One／PC／Mac 等平台推出，支援單人與協力同樂，採用 1930 年代的美式水彩畫動畫風畫面演出，以頭目戰作為遊戲重點，讓玩家們在這個奇妙世界一邊探索一邊入手各種武器特技，透過戰鬥解開各種隱藏秘密的人氣射擊動作遊戲，截至 2018 年 8 月為止，全球下載套數超過 300 萬套以上，並受到許多玩家分享喜愛。

至於在這次的 Switch 移植版方面，除了將網羅目前現行發行版本的完整內容之外，還將會加入全動畫演出的新切入畫面，並支援包括英文、日文、法文、義文、德文、西班牙文、葡萄牙文、波蘭文、俄文、韓文、繁體中文、簡體中文等多種語系；另外隨著本次《Cuphead》Switch 日版的公開，官方也同步表示，將於 4 月 18 日同步針對 PC／Xbox One 版推出包含日文對應在內的改版更新，PC／Xbox One 版的玩家們到時可別錯過！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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