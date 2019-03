《薩爾達節奏》正式公開！承傳《薩爾達傳說》世界觀

日本 Spike Chunsoft 宣布,預定於 2019 年春天在 Nintendo Switch 主機上推出一款新作遊戲《薩爾達節奏:節奏地牢 feat. 薩爾達傳說》

日本 Spike Chunsoft 宣布,預定於 2019 年春天在 Nintendo Switch 主機上推出一款新作遊戲《薩爾達節奏:節奏地牢 feat. 薩爾達傳說》(Cadence of Hyrule - Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda/ケイデンス・オブ・ハイラル:クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説)正式登場。

據官方表示,本作顧名思義,為一款將之前推出備受好評,把迷宮探索與節奏動作玩法相結合的人氣 Roguelike 節奏動作遊戲《Crypt of the NecroDancer 節奏地牢》,與任天堂旗下人氣動作冒險 RPG《The Legend of Zelda 薩爾達傳說》相結合全新推出的動作冒險遊戲。

在遊戲中,將以《節奏地牢》的系統玩法為基礎,搭配《薩爾達傳說》的世界觀故事背景,讓玩家們再度化身為熟悉的主角林克,展開一場海拉爾王國的全新戰鬥冒險!而且遊戲中除了玩家們所熟悉的《薩爾達傳說》林克與薩爾達公主外,玩家們也可以使用《節奏地牢》的金髮少女女主角「Cadence 旋律」來進行冒險,喜歡這兩款人氣作的粉絲們,可別錯過這次雙方特別合作的合作遊戲!

