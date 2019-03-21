《薩爾達節奏》正式公開！承傳《薩爾達傳說》世界觀

日本 Spike Chunsoft 宣布，預定於 2019 年春天在 Nintendo Switch 主機上推出一款新作遊戲《薩爾達節奏：節奏地牢 feat. 薩爾達傳說》

日本 Spike Chunsoft 宣布，預定於 2019 年春天在 Nintendo Switch 主機上推出一款新作遊戲《薩爾達節奏：節奏地牢 feat. 薩爾達傳說》（Cadence of Hyrule - Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda／ケイデンス・オブ・ハイラル：クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説）正式登場。

據官方表示，本作顧名思義，為一款將之前推出備受好評，把迷宮探索與節奏動作玩法相結合的人氣 Roguelike 節奏動作遊戲《Crypt of the NecroDancer 節奏地牢》，與任天堂旗下人氣動作冒險 RPG《The Legend of Zelda 薩爾達傳說》相結合全新推出的動作冒險遊戲。

在遊戲中，將以《節奏地牢》的系統玩法為基礎，搭配《薩爾達傳說》的世界觀故事背景，讓玩家們再度化身為熟悉的主角林克，展開一場海拉爾王國的全新戰鬥冒險！而且遊戲中除了玩家們所熟悉的《薩爾達傳說》林克與薩爾達公主外，玩家們也可以使用《節奏地牢》的金髮少女女主角「Cadence 旋律」來進行冒險，喜歡這兩款人氣作的粉絲們，可別錯過這次雙方特別合作的合作遊戲！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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