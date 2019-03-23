【Sekiro隻狼 攻略】戰鬥、格劍系統完全解構 熟練後便知遊戲樂趣

【Sekiro隻狼 攻略】隻狼的戰鬥系統對操作要求十分高，但是只要掌握到要訣後就能非常痛快地「格劍」對斬，現在就為大家詳細解說。

HP、軀幹和忍殺

今集取消了魂系列經典的「精力」系統，角色不論進行任何行動均沒有精力限制；但就引入了「躺幹」（個人覺得這個字眼譯得不好，不過跟隨官方字眼吧）值。

一般來說用普通攻擊R1扣光敵人的HP便可打倒敵人，但隻狼中大部份敵人懂得擋格玩家攻擊，這時就要利用「軀幹」和「忍殺」來剋敵。當玩家連續攻擊敵人，又或彈開敵人攻擊（在敵人攻擊以準確時機按下L1）時均可削減對方一定程度的軀幹（敵人生命值下方的橙黃色計量表）；打夠軀幹後敵人就會露出大硬直，此時就可按R1發動「忍殺」（敵人身上有紅點作標記）一擊終結敵人。

忍殺時玩家無敵，可利用這一點來應付大量敵人。

大部份強敵在擋格玩家攻擊時軀幹傷害很低，這時就要引對方出手再反彈攻擊，然後以忍殺終結敵人。而想當然，玩家自己也有軀幹，擋格對方攻擊時自己的軀幹也會被削減（畫面下方的橙黃色計量表），被「打爆」後自己也會露出大硬直（跪坐地上）；這時就要拼命按Ｘ或Ｏ來盡快恢復體勢。

圍繞HP和軀幹展開的戰鬥。

另外注意如果玩家被打中硬直時，不要想著馬上按R1反擊，你越狂按R1只會發現敵人好像能未卜先知般連環攻擊壓制你，令你反擊不成更不停中刀扣血（我覺得是刻意設計的）；中招後，應該先L1擋住之後的攻擊，又或者Ｏ或Ｘ閃開後重組攻勢。

彈開 / 反彈

彈開（對魂系列玩家來說就是Parry）可說是隻狼戰鬥的精髓；當玩家配合敵人攻擊時機（一般來說都是在刀劍往自己劈下來時）按下L1，便可以彈開對方的攻擊，同時大幅削減敵人的軀幹。彈開成功時會見到十分明顯的橙色閃光，換言之如果沒看到閃光就是時機不正確了。

認住這閃光，就知道自己反彈成功了。

成功反彈後可以立刻按R1追加「回斬」，回斬命中敵人可以進一步削減軀幹。一般來說都是L1成功彈開後馬上R1追斬，但From Software的遊戲又怎會如此簡單，事關很多敵人都有一種或以上的霸體連續攻擊，如果玩家彈開第一刀之後馬上就R1回斬，就會發現自己被敵人連環斬爆。至於怎樣知道什麼是連續攻擊、什麼攻擊有霸體不能回斬，很老實，只能用生命來練習；因為每種敵人的攻擊方式和反彈時間都不一樣，而玩家很難在第一次就全靠反應來反彈（也就是所謂「初見殺」），通常都是反覆「中招」後才摸到正確的反彈時機。

基本上強敵一定有霸體連續攻擊，但正所謂有危就有機，玩家可以因連續攻擊的每一刀都按L1反彈，雖然不會中斷攻擊，但如果全部反彈成功，就可以大幅削減敵人的軀幹。

另一方面，玩家也不能完全被動地等對方攻擊然後反彈；因為軀幹會隨著時間回復，如果玩家太過被動，就算彈開一次攻擊後，削減的軀幹又回復了，等如徒勞無功。面對強敵，基本戰法是R1兩三次引對方反擊，然後再反彈他的反擊，重覆直到可以忍殺為止。

當見到強刀擺甫士、身上冒出白煙時就是在儲氣回復躺幹，要馬上攻擊打停他。

無論如何，反彈都是必須要練習的系統，因為很多強敵和Boss會完美擋格玩家攻擊，難以直接削減HP；如果玩家無法反彈他們的攻擊，就難以累積足夠的軀幹來發動忍殺，變相完全沒有方法突破。初學的玩家很建議在練習反彈時，不要「按一下L1」，而是找到自己覺得正確的時機時「按實L1」，這樣就算不能成功反彈，也至少可以擋住敵人的攻擊，不會扣血。而當自己成功反彈（見到橙色閃光）時就鬆開L1再R1來發動回斬（按實L1時按R1會變了流派攻擊）。

到玩家掌握了反彈後，便會發現隻狼戰鬥系統的樂趣，比任何動作遊戲都有節奏感；適時反彈攻擊、適時跳躍閃避，使整個戰鬥畫面就像一場舞蹈般悅目。

「危」攻擊以及三種閃避

隻狼大部份攻擊都可以擋格（按實L1），但也有一些不能擋格的攻擊，會在畫面中以紅色「危」字標示。危攻擊主要分突刺、擒抱和下段攻擊三種，一般來說突刺和擒抱可以Ｏ閃開，下段攻擊則以Ｘ跳開迴避。不過除了擒抱（例如赤目的捉拿技）以外，其他「危」攻擊其實都可以反彈，當然如果時機不對就會「硬食」。

各種攻擊的對應方或可找半兵衛多加練習；之後學到新動作時也會有追加相應練習。

另外很多雜卒也有「危」攻擊（通常是突刺），但這些雜卒（以至不少Boss或強敵）的危攻擊其實沒有霸體，玩家只要先一步R1或者用速度快的忍具（如手裡劍）攻擊就可以先發制人打停這止危攻擊，比閃避或是反彈簡單得多。大部份「危」攻擊起手都較慢，如果不清楚這些有沒有霸體或者抓不到反彈時機，也可以先連續Ｏ或Ｘ避過後再重組攻勢。所以不要一見到「危」就亂了方寸，冷靜應付才可化險為夷。