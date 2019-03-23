《新世紀福音戰士》消息3連發！Netflix 6月上架、新劇場版製作中

《新世紀福音戰士》早前決定將於Netflix今年春季上架，最近Netflix終於公布上架日期，還有官方Twitter公布了《新·福音戰士劇場版：|▎》已經開始有新進展以及高橋洋子將推出EVA新mini album，EVA fans大聲高呼「萬歲」！

早前Netflix曾公布《新世紀福音戰士》TV版（26集）以及舊劇場版（THE END OF EVANGELION以及DEATH(TRUE)2）將於2019年春季上架，最近Netflix官方又有新影片公開，今次更確切指6月21日於Netflix上架，各位EVA fans到時又要多刷幾次吧！雖然官方並沒有特別提及今次是否高清化，但可以看到最新的影片是1080p的格式，而且無論畫面、人物及機體都比以往潤色得漂亮很多（可惜仍然是4：3比例），因此估計今次應該至少都會對應1080p HD（如果有4K或HDR就更好啦...）。

Netflix高方影片公布《新世紀福音戰士》TV版及舊劇場版6月21日全數上架。（影片截圖）

Netflix高清化《新世紀福音戰士》圖片

（按下圖放大）

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另外，不少fans「等到花兒也謝了」的《新·福音戰士劇場版：|▎》新劇場版最後一章亦都有新消息公布。官方twitter早前上載了一張庵野秀明劇本的相片，以及官稱影片的配音已經正開始，而新劇場版亦將於2020年上映。希望今次庵野不要再為各fans開空頭支票，好好努力明年將電影製作好上映吧。

希望今次庵野不要再「甩底」啦！（EVA官方Twitter圖片）

最後一單消息便是，EVA新世紀福音戰士主題曲「殘酷天使的行動綱領」主唱「高橋洋子」將於5月22日推出全新的mini album，內裡收錄最新EVA柏青哥遊戲機的主題曲，包括「暫し空に祈りて」、「慟哭へのモノローグ」、「CR新世纪EVANGELION ～最後的使者～」，以及「殘酷天使的行動綱領 2009VERSION」。還有一首由高橋洋子作詞的新曲「紅月」，EVA fans亦都不要錯過吧！