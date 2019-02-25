日本文化廳調查：動畫業收入大增　但年輕動畫師收入無改善

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日本文化廳上周六（23日）舉行研討會，同日就動畫業界動畫師的年收調查發表報告。其中發現年輕新入行一輩年收仍然相當低，20至24歲動畫業員工年均收入僅155萬日圓（約11萬港元）。

文化廳去年向全國約1500名就職動畫師行業的員工發出問卷調查，連同382個網上有效回答，得出報告。調查範圍除基層原畫外，還包括了演出、作監、填色、故事寫手及監督等，但不包括制作及聲優。根據調查報告，動畫行業整體平均年收為441萬日圓（約31萬港元），較5年前調查增加約100萬日圓（約7萬港元）。

報告中就動畫師年收及年齡的圖表，紅線為日本全職種的平均值。（日本動畫師演出協會）

愈年輕愈前線收入愈低

不過收入增加並非全職受惠，愈是年輕的動畫師，即最無經驗擔任前線原畫的員工，薪金是最低的一群：20至24歲動畫師年均收入僅155萬日圓（約11萬港元），比日本全職種平均年收低逾100萬日圓。

年收11萬即平均月薪約9000，在日本雖不是最低薪水，但考慮動畫師工作量大工時相當長，實際平均時薪是全職最低類別。日本動畫師薪金過低經常為人詬病，工作環境惡劣已是長期問題。

如去年11月日本網上才傳出動畫《我喜歡的妹妹不是妹妹》制作公司因一直未有繳付動畫師薪水，導致後期動畫師拒絕工作，令作畫水準嚴重下降。日本整體動畫業市場雖然逐年上升，至2018年創下2萬億日圓史上最高，但依然無法改善底層工作環境。

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