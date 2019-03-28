《Apex Legends》《Anthem冒險聖歌》製作公司EA大規模裁去350人

美商藝電（Electronic Arts，EA） 在近期可說是面臨各式各樣的困境，除了《戰地風雲 5》的銷售表現不佳外，近期發行的《冒險聖歌》也因幾近半成品的表現而飽受批評，而《Apex 英雄》雖然在上市後廣受好評，但整體遊戲體驗也因大量外掛問題而面臨嚴峻挑戰。

而在諸多不順的狀態下 EA 也在今日宣布了另一項壞消息，EA 執行長 Andrew Wilson 發佈聲明表示為了應對當前的挑戰、轉變以及玩家的需求，他們已開始逐步削減俄羅斯以及日本分部的人力，也針對行銷、發行、以及營運相關部門進行大規模裁員。

（gamebase）

根據聲明中所提供的資訊，本次的裁員人數約 350 人左右，而 Andrew Wilson 也強調這些人都是朋友和同事，也相當感激他們為 EA 所作的各種貢獻，當前的首要任務便是盡可能的提供協助，幫他們渡過這段期間並找到下一個發展機會。



就當前各個遊戲狀態來看，《冒險聖歌》雖然在近期推出了 1.0.4 更新嘗試改善現況，但反而帶來更多問題而嚴重影響遊戲體驗。《戰地風雲 5》的新大逃殺模式也沒有帶來亮眼的表現，《Apex 英雄》第一賽季戰鬥通行證的內容也是引起了不少玩家的不滿，若這些作品在未來都沒有顯見的好轉跡象，EA 的名聲恐怕只會更加低落。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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