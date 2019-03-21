《Anthem 冒險聖歌》更新暴露嚴重設計問題引發玩家不滿

《Anthem 冒險聖歌》在近期正式推出後便以美麗的世界、帥氣戰甲和快節奏且爽快的戰鬥獲得了不少玩家的關注，但隨著玩家開始踏入遊戲後便開始發現各式各樣的缺陷，除了導致家用主機無預警強制關機外，遊戲本身的內容短缺和種種設計相關也開始浮現。

《冒險聖歌》在近期正式推出後便以美麗的世界、帥氣戰甲和快節奏且爽快的戰鬥獲得了不少玩家的關注，但隨著玩家開始踏入遊戲後便開始發現各式各樣的缺陷，除了導致家用主機無預警強制關機外，遊戲本身的內容短缺和種種設計相關也開始浮現。

開發團隊雖然也有持續的再推出更新改善遊戲體驗，但就多數玩家目前的感受來看，遊戲整體的走向貌似是越來越糟。近期開發團隊推出了 1.0.3 版本的更新，嘗試修正和改善完家整體作戰輸出的體驗，雖然立意是好的，但這項更新卻讓玩家發現了一項設計缺失。

一位玩家在 1.0.3 更新上線後便發現自己的遊俠戰甲傷害嚴重下滑，去做了多項測試後便發現改版後的傷害計算變成是以玩家戰甲的裝備平均等級作主要計算依據，而系統本身並不會將未裝備的欄位加入計算依據，因此玩家只需裝上一把最高裝等的裝備便可讓系統判定當前戰甲平均等級已達最高，讓大招以及近戰的傷害得以打出最高數值。

發現該項問題的玩家為 TermperHoof，他表示自身戰甲雖然是全部帶有爆炸傷害加成屬性的配置，但自從 1.0.3 更新帶來新的傷害計算方式後這些配裝的傷害便嚴重下滑，即便有對的裝備屬性也會因為傷害系統依據平均裝等來作傷害計算的緣故讓整體傷害縮水。

這項發現對玩家來說可說是個震撼彈，因為當一切都以平均裝等為傷害數據計算的主要依據，也代表著不管打到什麼樣的裝備屬性都沒有實質上的意義，因為即便屬性對了但裝備平均等級未達頂標，整體傷害還是會遭到嚴重壓縮。

該貼文在 Reddit 上被玩家推爆後官方也前來回應，表示在 1.0.4 的更新中會確保系統正常運作，確保每個裝備欄位都會列入計算依據，避免只裝備單把傳奇裝備卻能打出破格傷害的事件不再發生。不過這項回覆反而讓玩家更加擔憂《冒險聖歌》的未來，因為這並未解決裝備屬性已無實質意義的問題。但是否會逐步走向「悲歌」境界，恐怕也只能等 1.0.4 實裝後再來判定了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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