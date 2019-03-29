恐怖科幻遊戲《Moons of Madness》將於2019年底推出！

《Moons of Madness》是一款由獨立開發團隊 Rock Pocket Games 所打造的作品，在 2017 年雖然還處於開階段，但其遊戲的早期測試版本曝光後，便靠著整體氛圍呈現吸引了不少喜愛恐怖科幻題材的玩家，而在經歷了兩年多的等待時間後，開發團隊也中於在近期釋出了新的影片，確立遊戲將於今年正式推出。

玩家在遊戲中將扮演一位駐守於火星的技術人員，工作是很單純的維護一個秘密實驗室的整體系統運作，確保下一批工作人員前來接手前不會出現差錯，不過就在玩家等待替換人員到來前，實驗室已開始出現各式各樣的異常狀態，甚至還出現各式各樣的詭異幻象。

而在經過多年的開發後，開發團隊與發行商 Funcom 的合作也出現了些許的變化，那就是《Moons of Madness》本身的劇情將會與發行商旗下的大型多人連線遊戲《神秘世界傳奇（暫譯：Secret World Legends）》有所連結，發行商發言人表示兩者都是建立於相同的風格，相信兩者的結合會有助於設立遊戲整體的劇情結構。

《神秘世界傳奇（暫譯：Secret World Legends）》（gamebase）

《Moons of Madness》還未有明確的上市日期，但已確立會在今年萬聖節期間正式推出，並預計於 PC、Xbox One 以及 PS4 平台登場，但至於 PC 版是否有計劃成為 Epic Games Store 獨佔作品一事還屬未知。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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