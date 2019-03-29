手遊版《高校艦隊》雙平台正式推出　故事背景為動畫之延續

以人氣動畫《高校艦隊》為題材，由日本 Aniplex 研發的海戰手遊《高校艦隊：艦隊戰鬥遭遇危機！》（暫譯，原名：ハイスクール・フリート 艦隊バトルでピンチ！）於今（27）日正式在雙平台上推出。

為了守護海洋，發展了特別由女性所擔當的「藍色人魚」這個職業，並成為大多數的女學生憧憬的目標。而來自長野縣的岬明乃與知名萌香，為了想要成為「藍色人魚」，進入了橫須賀市中專門培養藍色人魚的海洋高中就讀。

（gamebase）

《高校艦隊：艦隊戰鬥遭遇危機！》的故事背景建立在動畫結束後關於「老鼠事件」的後日談上，因為這個事件橫須賀女子海洋高中舉辦了短期課程，並透過模擬戰來加強成員們的能力。除了大家熟悉的「晴風」船員以外，更會有同樣在橫須賀女子海洋高中就讀的新成員們在手遊版登場。

（gamebase）

遊戲中可以選擇喜歡的角色成為艦長來指揮作戰並組合出屬於自己的艦隊，將敵方據點擊破就是勝利條件；活用角色與船艦之間的特性來搭配合適的戰略，更有充滿魄力的艦長技能可以逆轉戰局。喜歡動畫原作的玩家一起來跟未來的「藍色人魚」們進行戰略的切磋吧。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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