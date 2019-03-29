【全境封鎖2 / The Division 2】Ubisoft年度大作《全境封鎖 2》（Tom Clancy's The Division 2）推出不足一個月，已經迎來首個大型更新！遊戲中世界分階4（Tier 4、世界4、第四世界）中，特工已經將勢力最大敵人「黑色獠牙」趕出華盛頓後，將於4月起進入新世界：「潮汐盆地」（Tidal Basin）及世界分階5（Tier 5、世界5、第五世界）！

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世界第五分階開放！

「潮汐盆地」（Tidal Basin）為《The Division 2》自2019年3月15日推出後首個大型的改版內容更新，將於2019年4月5日正式推出，進入新世界分階的玩家將會面對「黑色獠牙」新勢力掘起，包括新據點及新玩法，並一如Ubisoft向玩家承諾，遊戲推出一年內所有內容更新將會免費放送，唯購買Year 1 Pass資格玩家可提前7日遊玩。

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「潮汐盆地」（Tidal Basin）大約位置在哪？有台灣玩家率先進入這個地方，據玩家於Youtube上發表的影片所見，將會是地圖中下方「西南區」的「獨立紀念碑」與「國會山莊」間的地區，該玩家「潛入」Tidal Basin，雖然有一艘巨型戰艦停泊，但未有任何場景設計，相信要等到4月5日（或Year 1 Pass玩家3月29日）就清楚新世界戰鬥方法。

三季更新預告

Ubisoft於《The Division 2》開放 世界分階5 後，陸續推出未來三季改版更新的新故事：

第一章「特區近郊：遠征隊」：特工進入華盛頓特區近郊，執行兩個為解救城市而戰的額外主線任務，並且導入一個讓玩家調查失蹤車隊命運並遭逢意外威脅的新遊戲模式。（2019 年夏季推出）

第二章「五角大廈：最終堡壘」：特工須潛入五角大廈探查隱藏的祕密，為追加的一個大型額外主線任務。（2019 年秋季推出）

第三章：《全境封鎖 2》首年故事將於第三章畫上句號，內容未定，但將會與第二年更新銜接，同時為以後的改版更新內容鋪路。（2019 年冬季推出）