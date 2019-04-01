《犯罪少女X》將含「買斷制／基本遊戲免費課金制」兩種收費方式

Nippon Ichi Software（日本一軟體）為歡慶旗下《Criminal Girls 犯罪少女》系列十周年紀念，預定於 PC／iOS／Android 等平台上推出，對應 VR 虛擬實境功能的輕小說×RPG《犯罪少女X》（Criminal Girls X／クリミナルガールズX），官方特地在 Twitter 上公開本作最新情報讓玩家們知道！

本作為之前曾開發製作《Luminous Arc 弧光之源》、《7th Dragon 七龍傳說》等人氣 RPG 系列的原 Imageepoch 社長「御影良衛」領軍的 Mikage LLC. 全新開發，以日本一軟體旗下讓玩家們化身教官，幫助墜入地獄的半罪人少女攻略關卡以獲得重生贖罪機會的《犯罪少女》為原作，結合輕小說劇情故事與 RPG 角色養成戰鬥冒險樂趣，並將會搭載 VR 模式，同時還邀請知名繪師「望月けい」擔任角色設計、日本知名腳本作家「与田想」擔任劇情的《犯罪少女》系列十周年紀念作。

（gamebase）

而根據官方推特表示，本作將採用不同於一般手機遊戲，同時存在「買斷制」與「基本遊戲免費課金制」的收費方式，至於確實的收費模式情報，則還有待官方後續更進一步說明。同時官方也預告，將於 4 月 19 日與 26 日這兩天分別公開遊戲的最新情報，有興趣的玩家們到時可別錯過官方的最新介紹，好對這款系列最新作有更進一步的確認！

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO