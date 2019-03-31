人氣ARPG《Torchlight火炬之光2》宣布復活　家用版將重新上架！

由中國 Perfect World Entertainment（完美世界）於 2012 年在 PC 平台推出的人氣線上動作 RPG《Torchlight 火炬之光2》，如今據宣布，本作將預定於 2019 年在家用主機平台上重新推出上市，家機版將會由之前曾進行《DOOM 毀滅戰士》、《Wolfenstein 德軍總部》、《Warframe 戰甲神兵》等眾多人氣遊戲移植作的 Panic Button 負責進行製作。

《火炬之光》為 Runic Games 於之前 2009 年所推出的人氣動作 RPG。（Gamebase）

《火炬之光》為 Runic Games 於之前 2009 年所推出的人氣動作 RPG，由於推出後大受好評，因此又於 2012 年由中國完美世界推出收錄四大職業可讓玩家們選擇，並讓玩家們可以在隨機天候變化又有日夜時間設計的廣闊開放世界探索冒險的遊戲設計，加上多人協力等要素，因此上市時受到許多玩家喜愛的二代登場。

附帶一提，目前《火炬之光》系列除了這次公開，預定在家機上重新復活推出的移植版二代之外，另外還有之前曾在 Runic Games、Blizzard North 等公司任職，並曾參與《Diablo 暗黑破壞神》與《Torchlight 火炬之光》系列開發的歐美知名開發者「Max Schaefer」全新領軍的 Echtra Games 目前正在開發製作中的《Torchlight Frontiers》等相關系列作！

歐美知名開發者「Max Schaefer」全新領軍的 Echtra Games 目前正在開發製作中的《Torchlight Frontiers》等相關系列作。（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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