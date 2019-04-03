《雨中冒險2》獨立遊戲極好評！比大廠作品更優秀

《雨中冒險（Risk of Rain）》是一款由獨立開發團隊Hopoo Games在2013年登場的2D地牢探索類多人遊戲，靠着Rogue-Like設計和多樣的寶物裝備選擇在當時獲得了不少好評，成了相當熱門的作品。而在經歷了近6年的時間後，開發團隊也在近期的PAX展上曝光了續作的消息。

《雨中冒險 2（Risk of Rain 2）》最明顯的改變就是從2D變成了3D，玩家的目標就是在隨機生成的關卡中找到傳送門來逃脫，玩家可選擇找到後迅速脫離關卡，或是持續戰鬥和探索來獲得更多的資源和戰利品，但關卡難度會隨着時間逐漸提高，玩家逗留的時間越久，風險也會跟着變高。

遊戲目前也推出了6種職業選擇和超過75種裝備道具供玩家體驗，玩家不但可無上限的拾取這些道具，若拾取到同樣的裝備還可重複疊加進行強化，且一旦獲得裝備後便會直接實裝在角色身上，人物外觀也會隨着獲得裝備而出現改變，直接體驗不受限制提升戰力的快感。

遊戲目前已在Steam平台上展開付費測試，且推出不到一個禮拜便獲得了壓倒性好評。除了單人挑戰外也提供最多4人合作同樂的玩法，官方也推出了全新的「稜鏡試煉」排名競賽模式，讓全球各地的玩家一同較勁誰才是最強的倖存者。各位若也是喜愛強調打寶體驗動作遊戲的玩家，不妨也來試試看該款作品吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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