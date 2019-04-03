《Heroine Memories》預約開始！超過120名美少女聚首

日本DMM Games宣布，預定於2019年在PC／Android等平台推出一款即時卡牌對戰新作《Heroine Memories》（ヒロインメモリーズ），並自即日起開放本作事前登錄預約註冊讓玩家們進行申請預約。

本作為一款網羅「Astronauts Sirius、Eushully、Saga Planets、Purple Software、Favorite、Frontwing、Madosoft」等日本七家人氣美少女遊戲廠商，總計超過120名以上的眾多美少女們齊聚一堂，並將這些美少女們各自名場景畫面卡牌化，讓玩家們來收集自己喜歡的美少女卡牌，展開最火熱即時卡牌對戰的新作遊戲。

搶先看《Heroine Memories》遊戲畫面▼

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而在本作自即日起正式展開的預約註冊活動方面，除了有可獲得最多600鑽（能進行兩次10連轉蛋）的事前登錄人數＆官方Twitter回推活動之外，另外還有最多可獲得兩名★6角色的事前轉蛋等豐富好康，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先上網確認看看，以免錯失領取好康的機會！

《Heroine Memories》即日起正式展開的預約註冊。（Gamebase）

預約註冊最多可獲得兩名★6 角色的事前轉蛋等豐富好康（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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