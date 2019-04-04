《全民高爾夫VR》日本發售日正式決定！最新宣傳影片同步公開

【全民高爾夫VR】SIE預定於2019年5月21日起在海外PS4主機上推出，對應旗下全球販售超過420萬台的PS VR，藉由VR虛擬實境技術體驗不一樣的高爾夫運動樂趣的人氣作《全民高爾夫》系列最新作《全民高爾夫VR》（みんなのGOLF VR），官方宣布本作日版將決定於6月7日上市，同時釋出遊戲最新宣傳影片，並自即日起在日本PS Store開放玩家預約。

《全民高爾夫VR》為一款讓玩家們可以輕鬆享受高爾夫打球樂趣的VR高爾夫遊戲，透過PS VR虛擬實境技術，讓玩家們可以在360度全方位視角的廣闊高爾夫球場自由感受風向，親眼確認高爾夫球場的高低起伏自然變化地形，享受充滿臨場感的高爾夫遊戲體驗！

另外在遊戲中，也針對高爾夫的初學者玩家們，加入了專用的練習場與「揮桿練習（素振り）」模式，讓玩家們可以在此學習有關高爾夫揮桿的基本常識，讓玩家們可以更快上手遊戲內容。除此之外，遊戲中還將會加入各式各樣的隨機事件，並提供有着各種不同風格的高爾夫球場讓玩家們進行挑戰，喜歡高爾夫遊戲與系列作的粉絲們可別錯過！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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