《Cyberpunk 2077》設計師分享開發思維：任務失敗不會讓遊戲結束

【Cyberpunk 2077 開發者訪問】CD Projekt RED以賽博龐克為主題的角色扮演遊戲《電馭叛客 2077》在去年釋出一段將近48分鐘的實機遊玩影片，玩家可以看到扮演主角「V」進行一連串的任務執行。近期遊戲的任務設計師接受訪問時特別提到「任務失敗不代表遊戲結束」，玩家角色只有死亡才會需要重新讀取遊戲。

擔任《電馭叛客 2077》（Cyberpunk 2077）任務設計的Philipp Webber與德國Gamestar的訪談提到，團隊的目標是讓角色版演遊戲能為玩家任何的行動都做好準備。為了實踐此項理想，《電馭叛客 2077》進行開發時最先想到的是「玩家可以做出甚麼最愚蠢的事情？」因此除了玩家角色死亡，故事都會進行下去。

《電馭叛客 2077》遊戲截圖（Gamebase）

Webber提出任務中主角需要保護一位重要人士，但是任務進行中不會禁止玩家去打電話訂購漢堡，有可能在玩家下單時，因為分心在其他事物導致重要人士被襲擊死亡。在以往的遊戲中，可能在此就會宣告「Gameover」，但《電馭叛客 2077》中將不會出現這種例子，就算是在進行潛入行動時被發現也是一樣。任務設計師的說法彷彿就像是製作團隊已經設想好玩家的任何反應一樣。而這樣的內容是先前那48分鐘影片看不出來的。

玩家甚麼時候可以看到《電馭叛客 2077》更多的公開展示呢？CD Projekt RED日前在股東會上特別強調，2019年的E3電玩展，對該公司來說是史上最重要的E3，或許屆時就會發表上市日期，而在昨日，官方則是搶先宣布將開放商品專賣店，未來將揭露更多訊息。《電馭叛客 2077》目前已經確定將有繁體中文版。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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