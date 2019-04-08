《假面騎士斬月-鎧武外傳-》斬月勝鬨鎧甲 火熱預定中

只在舞台劇《假面騎士斬月-鎧武外傳-》中登場的「假面騎士斬月 勝鬨鎧甲」在「S.H.Figuarts」可動完成品模型系列立體化，已於萬代網路商店開始進行預約。

「假面騎士斬月 勝鬨鎧甲」是斬月使用了勝鬨定鎖種子所變身而成的模式，雖然與鎧武的勝鬨鎧甲有點類似，但整體的配色都是以綠色為基礎。胸前的盔甲花紋與背後的勝鬨旗也都畫上了斬月的專屬花紋，頭盔的裝飾也變得更加華麗。

其中的配件「火繩大橙DJ槍」配合斬月製作成大劍型，背後的勝鬨旗也能如同劇中一樣當作武器使用。價格是6480日圓（含稅），預計今年12月陸續出貨。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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