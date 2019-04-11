《真．三國無雙 8》免費更新發布　追加競技場「暴風」 新模式

臺灣光榮特庫摩宣布，好評發售中的戰術動作遊戲《真．三國無雙 8》繁體中文版（PS4／Steam），於 2019 年 4 月 4 日（四）發布免費更新，並從即日起至 5 月 18 日（六）止將期間限定推出每日特典活動。本次更新中追加了競技場的新模式「暴風」、支援獸系統與護衛武將系統。另外還有出 自《真．三國無雙》系列的 21 首 BGM，可設定成戰場或隱居處等場所 BGM，以及追加新情感功能等等，多項能更深入遊玩本作的新要素。

追加競技場新模式「暴風」



「暴風」與過去作品中的挑戰模式相同，玩家需在限時內比賽擊倒敵人的數量。模式內設有機關，可關閉敵人入侵的大門，能有效運用在與其他玩家競爭擊倒數量上。此外，本模式也對應線上排名，依積分多寡可獲得新鍊成素材等不同獎勵。

（Gamebase）

追加支援獸系統

本次更新追加了可將獵捕的動物變成支援獸的系統。「支援獸」可伴隨在玩家身後並在戰鬥時進行支援，部分動物還能作為「觀賞動物」配置於隱居處。獵捕支援獸的方式有使用「麻醉箭矢」以及在「陷阱箱」內放入「獵捕用誘餌」2 種，不同的支援獸有其對應的捕捉方式。

追加護衛武將系統



此系統能以夥伴的身分帶一名無雙武將外出。玩家可於街道上搭話或是在隱居處呼叫無雙武將，使其成為自己的護衛武將，也能隨時更換護衛武將的武器、裝飾品、寶玉等等。此外護衛武將所帶來的經驗值亦能反映在玩家上。

（Gamebase）

追加新的情感功能



全新追加 10 種情感表現，可向古錢收藏家交換。情感功能分為動作以及動作加語音兩種，在收刀狀態時按下 R1 鍵＋◯・☓・△・□，就能讓角色表達情感。



追加 BGM



本次更新追加可以在戰場或自宅可以設定的 BGM，曲目都出自《真．三國無雙》系列，無論是官渡之戰亦或是赤壁之戰等名曲都能在遊戲中盡情享受。



即日起至 5 月 18 日（六）止將期間限定推出每日特典活動。



玩家於活動期間內，遊玩《真．三國無雙 8》將可獲得不同特典，例如「增加經驗值」 或「古錢追加掉落」等，特典將每日替換。此外，也同步推出「獲得支援獸活動」。《真． 三國無雙 8》免費共鬥＆體驗版則可使用免費開放（限期三天）的武將，遊玩到該武將的結局。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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