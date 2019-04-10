【Pokémon GO】「特別團體戰週」展開！捕捉異色版「拉帝歐斯」

美國 Niantic 營運中的手機 AR 大作《Pokémon GO》，繼之前官方推出拉帝兄妹檔的妹妹拉帝亞斯異色版讓玩家們捕捉之後，如今官方再度宣布，自 4 月 16 日起至 22 日為止推出「特別團體戰週」活動，屆時將有拉帝兄妹檔的哥哥「拉帝歐斯」於各地道館傳說團體戰中登場，並將有機會捕捉到異色版拉帝歐斯入手收藏！

官方表示，在這次的「特別團體戰週」活動方面，時間將自台灣時間 4 月 16 日清晨起至 4 月 22 日為止，屆時將會有傳說的寶可夢「拉帝歐斯」重返道館傳說團體戰，而且在進行捕捉的時候，還有機會遇見異色拉帝歐斯！想要入手這隻異色版傳說寶可夢的訓練家們，可要好好把握這難得的機會，好一次將拉帝兄妹異色版全部收集到手！

（Gamebase）

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