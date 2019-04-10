可愛風動作遊戲《海腹川背Fresh!》月底上架　料理大冒險再度展開

代理商傑仕登今（9）日宣布，由 Studio Saizensen 開發和日本遊戲工作室 SUCCESS Corporation 發行、集可愛風格及高難度於一體的動作遊戲《海腹川背Fresh!》，將於 4 月 30 日於亞洲地區代理推出中英日文合版實體盒裝版，遊戲內附有日文、英文以及繁體中文字幕。

流浪的海腹川背

久違了的流浪廚師「海腹川背」，將會在 Nintendo Switch 再度活躍！自 1994 年於超級任天堂登場過後，海腹川背已在不同平台上展開了其獨突的故事，自今已有 25 年的歷史。在 2015 年 11 月推出過的《海腹川背‧旬》之後，在即將推出的全新作《海腹川背Fresh!》中，又再可以跟可愛的海腹川背一同進行料理大冒險。海腹川背今次去到一個名為「米修拉納」的魔法世界，於邊塊城鎮「金尼斯」內的一家名為「歸來亭」的漢堡包餐廳店內工作。

《海腹川背Fresh!》是一款傳統的橫向動作通關方式的遊戲，並承襲了系列一貫的玩法，玩家們將會跟主人公海腹川背於地上的市街、天空上的城市、夾層區域之間的關卡中，以配備的鉤索，配合攀爬、搖擺、伸縮、彈跳等的方式解決不同的謎題，以通過不同的障礙，收集不同食材之餘，更要將由食材變異而成的敵人收服。

《海腹川背Fresh!》將系列的傳統味道以及其硬派的遊玩風格，以現世代的科技再重現於大家眼前。玩家們可以在家中，又或在通勤時，在Nintendo Switch 主機上無間斷的跟海腹川背一同展開尋找質新鮮食材的旅程。

海腹川背Fresh!》的試玩版目前己在日本的 Nintendo eShop 上進行配信。實體版將於 2019 年 4 月 30 日於 Nintendo Switch 平台上獨家上市，遊戲將包含有繁體中文、英文、以及日文字幕。

產品資訊

遊戲名稱：海腹川背Fresh!（Umihara Kawase Fresh!） 開發商：Studio Saizensen 發行商：SUCCESS Corporation 遊戲類型：冒險探索動作 亞洲總代理：Game Source Entertainment 台灣代理：傑仕登股份有限公司 對應平台：Nintendo Switch™ 發售日期：2019年4月30日 建議售價：HK $398 / NTD 1,590 字幕：英文 / 繁體中文 / 日文

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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