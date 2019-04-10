Division 2全境封鎖2．Ubisoft宣傳新招！遊戲內劇透刺客教條新作

Ubisoft大作Division 2剛更新世界等級5遊戲內容，相信各位特工都忙於打寶升戰力；不過外國就有細心網民發現，原來Ubisoft已悄悄在遊戲中加插了Ubisoft另一招牌系列《刺客教條》新作的彩蛋。

據外媒報導，此彩蛋最早由YouTuber一位遊戲實況主「JorRaptor」整理發布，指在Division 2的JFK Center（甘迺迪中心）附近見到多幅海報疑似《刺客教條》新作彩蛋的海報。海報中的人物身穿維京戰士式尖頭盔，手握疑似是《刺客教條》的代表聖物「金蘋果」般的物體，頭戴維京樣式的頭盔，而海報頭頂就寫有「Valhalla」（北歐神話中的英靈殿）字樣。種種線索均讓人猜想這是否Ubisoft的「官方劇透」，暗示下一部《刺客教條》背景將會定於維京。

Ubisoft不是首次在遊戲中放下一隻遊戲的彩蛋，而早前外國遊戲媒體kotaku亦引述過「消息人士」指將於2020年的推出《刺客教條》新作開發代號為「Kingdom」（王國），而舞台正正是維京王國。至於Ubisoft方面暫時未有評論。

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