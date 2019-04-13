《Final Fantasy VII》舊版本開發花絮影片釋出

由日本 Square Enix 自 1997 年在 PS 主機上推出的人氣 RPG《FF》系列七代《Final Fantasy VII》，由於推出時首創將系列水晶物語中古幻想世界風格變更為蒸氣龐克現代都市風，加上精緻的 3D 與 CG 演出，以及充滿魅力的人物角色設定，因此在推出後大受粉絲們喜愛好評，不但全球銷售超過 1,000 萬套以上，還陸續在包含手機／家機／電腦等各平台移植重製，更宣布將在 PS4 主機上推出大幅更新強化的重製版，在《FF》系列中可說是人氣數一數二的超級大作。

如今，官方特地在網路上釋出一段由當初開發團隊成員的「北瀬佳範」（遊戲總監）、「直良有祐」（美術總監）與「橋本真司」（宣傳製作人）三人共同參與演出，針對當初遊戲開發時的各種開發秘辛進行暢談對話，長度超過 20 分鐘左右的最新開發秘話影像讓玩家們欣賞，喜歡當初七代的粉絲們，不妨現在就趕快先來欣賞確認看看，看當初七代還有哪些大家所不知道的有趣開發秘辛與開發設計概念吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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