《隻狼》全球10日銷量破200萬　台灣網紅30分鐘爆機登最快排行榜

Activision 宣布《隻狼：暗影雙死 》PS4 /Xbox One /Steam 版於 3 月 22 日發售後 10 日內全球合計銷量突破 200 萬套，發售當日更是 Twitch 實況平台觀看量排行第一的遊戲。

《隻狼：暗影雙死 》為 Fromsoftware 製作人宮崎英高領軍，突破過去《黑暗靈魂》、《血緣詛咒》的戰鬥系統，以嶄新的回生、格檔招架的軀幹值系統，為玩家帶來嶄新直面死亡的挑戰樂趣。獨特的世界觀以及更為明白的敘事方式，推出後廣售玩家喜愛。

此次10日內全球合計銷量突破200萬套，相比過去From Software的《黑暗靈魂》銷量1年半達237萬套、《黑暗靈魂2》銷量1年達250萬套，而《黑暗靈魂3》在一年內達成300萬套的成績來看，《隻狼》藉由突破自身的設計創意，也達到該類型系列史上最速銷量突破紀錄。

目前全球實況群眾最關注的「Speed Run」挑戰玩法，也還在持續突破極限中，日前台灣實況主「六師傅」以29分51秒的PC版修羅結局暫居世界第三，與第一名僅差51秒，另外在PS4版的挑戰也由台灣實況主「Tarian」以40分08秒的成績，暫居第一。在最速破關的路徑上，已經開始出現極限的秒數差距，而這項紀錄只會持續被神人高手挑戰突破。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁