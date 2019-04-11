【Sekiro隻狼 攻略】完全白金心得：最短流程及收集內容注意事項

【Sekiro隻狼 攻略】隻狼推出也有一段時間，相信很多人都已經打到後期了，現在就為大家送上白金心得，為這隻好遊戲劃上完美句號。

隻狼雖然通關難度較高，但單以拿獎杯和白金難度來說卻遠比From之前的遊戲（Dark Souls系列、Bloodborne等）來得簡單；主要是因為隻狼是純單機遊戲，流程也較短，不像之前Dark Souls那樣想白金的話單是刷誓約道具就已經叫人頭痛。筆者個人不到50小時就白金了，這還是因為筆者需要錄片/Cap圖做攻略的緣故；如果看著攻略打收集、有系統地拿獎杯（又不卡關的話），應該只需三十小時左右就能白金了。

筆者刷白金時已經2.4%了，可見其實也不算難。

隻狼最快需要3個周目才能白金，因為幾個獎杯互相衝突：首先強化所有忍具共需10個源之琉璃，但是正常路線下一個周目最多只能取得6個；而走修羅路線更是無法到達源之宮，一個都拿不到。然而全技能、全Boss和全結局這幾個獎杯都必須要以修羅結局通關一次才能完成；所以玩家無法在兩周目內取得全部獎杯，最少要二周目普通路線（拿源之琉璃&其他收集）另外再跑一次修羅結局，合共三周目才能白金。

通常最後一個杯都是刷經驗學全技能，筆者解完全部其他成就後，還要再刷二十多級才學完。

雖然三周目聽起來很多，但其實當你打完第一周目後，應該已經大概認得路，如是者路上小怪以至道具都可以不用理（因為二周目後也沒有特別道具，不像Dark Souls般多周目有強化戒指非拿不可）直衝Boss，數小時之內就可以完成一個周目，所需時間會比你想像中短。加上三周目起難度不會明顯變化，但是玩家的攻擊力卻會越來越高，所以周目越高遊戲反而越容易。（最難是二周目）

建議白金路線：

一周目解完所有可以達成的收集，包括：全佛珠、全葫蘆種子、全忍具、全奧義書，解魚王支線劇情（有獎杯），然後解完修羅以外的三個結局。詳細達成方法請見下面各文攻略。

然後二周目打修羅結局。

最後三周目隨便打修羅以外的路線，去到源之宮拿完剩下所需的源之琉璃，製作所有強化忍具。這時應該已經有齊全技能以外的所有獎杯，找個地方刷經驗把剩下的技能都學完，白金。

需要注意的事項&有機會漏掉的獎杯：

全忍殺忍術

這個應該不會太多玩家漏掉；忍殺忍術只有三個，有兩個是流程必取（打完弦一郎及屏風猿猴取得），最後一個「血刀之術」則是打完獅猿後，去毒沼下面的大洞穴打雙獅猿便可以拿到。（記得打完後要再忍殺一次）

全技能

除了奧義書和打Boss獲得的技能外也不要漏了NPC售賣的技能，壺之貴人 春長有「輕舟渡」（5個寶鯉之鱗），殘留墳塚的黑笠貉有「空中忍殺」（1200元）。

強化忍具相關：

源之琉璃，一個周目最多可以拿到6個：

在壺之貴人 維聖處用寶鯉之鱗交換2個

解完壺之貴人&養魚人支線可獲得1個

源之宮七面武者掉落1個

嗟怨之鬼掉落2個

玩家總共需要10個源之琉璃製作所有最終忍具。總結：勤力點收集寶鯉之鱗吧，各處水池大都有寶鯉。至於製作次序沒什麼所謂，個人感覺手裡劍和斧比較實用。

+ 2

其他特別素材入手法：

幻之苦無：幫穴山買完所有情報後他會增加商品，以3000元購入幻之苦無素材。

煙薰松香：水生村最右邊的屋子屋頂拾取。

愛哭鬼的戒指：打完雙獅猿後傳送離開，會發現獅猿巢穴的鬼佛被封鎖（即是有事情發生了），然後傳送回去由毒沼走下去打雙獅猿的地方會有一隻七面武士，打完即可拿到愛哭鬼戒指。

各種脂臘瘤：去源之宮刷一下怪（尤其是那些吸精貴族）很易掉，很快就會多得可以用來賣錢。

雷汞：這個要一點功夫，因為掉落率不高需求量又多。建議在內府入侵後在葦名城主城鬼佛處刷那條樓梯上的幾隻內府士兵，用奧義不死斬及/或血刀之術就可以快速清場，配合招物壬生氣球（加道具掉落）及/或鐘鬼更好。

刷經驗學技能：

通常都是最後一個獎杯，因為要學完全部技能真的需要很多經驗。由於每個周目打怪獲得的經驗都會增加（而且加很多），所以強烈建議不要在1周目花時間刷經驗，打上/四周目再去刷經會快很多很多。推薦刷經地點有源之宮水生宅第回頭用手裡劍打狗（one shot one kill），或者在內府入侵後由虎口階梯殺回去橋下峽谷（個人傾向這個刷法），四周目時刷一次有2萬5經驗左右：

最後附上全獎杯列表作參考：

隻狼 獲得所有獎盃 死鬥盡頭 擊破所有頭目 縱橫葦名 抵達所有地圖 窮究忍義手 將所有義手忍具強化至極限 窮究武技 習得所有技能 義手忍具的一切 獲得所有義手忍具 忍殺忍術的一切 習得所有忍殺忍術 窮究體力 將體力強化至極限 窮究傷藥葫蘆 將「傷藥葫蘆」強化至極限 斬斷不死 達成結局「斬斷不死」 回歸凡人 達成結局「回歸凡人」 龍歸故土 達成結局「龍歸故土」 修羅 達成結局「修羅」 劍聖 葦名一心 擊破「劍聖 葦名一心」 奧義真傳 習得任一流派的奧義 琉璃強化 使用琉璃強化了義手忍具 授刀 獲得九郎授予的「楔丸」 忍義手 獲得忍義手 供養眾 與供養眾相遇 復生 首次以「復生」復活 鬼庭形部雅孝 擊破「鬼庭形部雅孝」 幻之阿蝶 擊破「幻之阿蝶」 葦名弦一郎 擊破「葦名弦一郎」 獅猿 擊破「獅猿」 斬斷不死獅猿 以不死斬斬斷「獅猿」的不死身 眼觀猿、耳聽猿、口說猿 捉到「眼觀猿、耳聽猿、口說猿」 魁忍 貓頭鷹 擊破「魁忍 貓頭鷹」 超越父親 在平田宅第擊破「魁忍 貓頭鷹」 破戒僧 擊破「破戒僧」 拜淚 擊破「櫻龍」並拜領龍淚 葦名一心 擊破「葦名一心」 嗟怨之鬼 擊破「嗟怨之鬼」 白蛇霸主 對「白蛇霸主」進行忍殺 色鯉霸主 對「色鯉霸主」進行忍殺

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/ymA7UrZiqV