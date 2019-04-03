【隻狼 SEKIRO】玩家要求Easy Mode照顧傷殘　偏癱玩家反證打爆機

【隻狼 SEKIRO】From Software的《隻狼 SEKIRO》大家都知道同Dark Souls/Bloodborne一樣以高難度見稱，不過有玩家就不滿遊戲太難玩，要求廠方推出Easy Mode，更以照顧傷殘人士為理由。但有四肢偏癱玩家看不過眼，拍片反證傷殘玩家才沒那麼弱：

四肢偏癱玩家Limitlessquad於自己頻道上傳了他與BOSS破戒僧對決的影片，他表示看到有玩家要求遊戲推出Easy Mode之討論，更以照顧傷殘人士為理由，於是他拍下了自己如何過關。

從影片中可以看到Limitlessquad因為四肢癱瘓，握手掣的方式已經與正常人不同，需要整個姆指及手掌平放在手掣上，亦要大幅移動手掌才能按到LR鍵，有時更要靠右手跨至左面幫手按掣，視角控制的右Analog亦很難才按到，甚至要依賴掌心及虎口位來做到左Analog的角色移動。

可以看到因為視角難自由控制的關係，Limitlessquad連破戒僧的幻影都沒有奔跑或飛鉤爪躲避，以減少視點轉動的方式正攻BOSS。雖然Limitlessquad也有掛彩及要用回生，但他仍以不錯的架開及對「危」的判斷力，幾經辛苦也贏了BOSS戰，沒有使用暗殺連忍具也極少使用，可說是堂堂正正的勝利。

再之後，Limitlessquad更示範了他如何打倒嗟怨之鬼以及最難打的最終BOSS，弦一郎與劍聖葦名一心。劍聖的第二階出名極難打，但Limitlessquad在遊戲內已做到與常人無異的反應與動作，甚至比部份玩家更有實力。

嗟怨之鬼：

最終BOSS戰：

毫無疑問傷殘人士打機，是需要花費比正常人更多倍的努力才能達至接近程度，Limitlessquad能完成到此極高難度遊戲實在是毅力可嘉。Limitlessquad也表示這最終BOSS已成為他在From Software系列最喜愛的BOSS，因為已令他戰死超過50次。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO