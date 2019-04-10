奇幻動作RPG《戰鎚：混沌禍源》4/6發售　公開射手「木精靈」影片

Bigben和EKO Software預定於2019年6月4日於PS4／Xbox One／PC等平台同步推出，Magnus版本玩家將取得搶先入場門票，於5月31日提前起程前往混沌大陸的《戰鎚：混沌禍源（Warhammer：Chaosbane）》，繼之前官方公開士兵「Konrad Vollen」、法師「Elontir」和矮人「Slayer Bragi Axebiter」之後，官方再度釋出本作四名玩家角色中的最後一名：射手「Elessa」最新資料與影片讓玩家們欣賞。

《戰鎚：混沌禍源》是《戰鎚》幻想戰世界中的第一款動作角色扮演ARPG遊戲，它將玩家置於舊世界的中心地帶～這是一個以反對混沌的偉大戰爭為標誌的大陸，一場蹂躪帝國的血腥衝突，將由人類，高等精靈，木精靈或矮人來組成。

至於這次官方所公開的第四名玩家角色「Elessa」木精靈，是一名偵察員，她在「Magnus 瑪格努斯」軍隊中證明了自己對遠程戰鬥的掌握與出色的機動性表現；「Elessa」擁有對大量敵人進行持續性傷害或釋放毒害攻擊的能力，她還可以召喚名為「Dryads」的森林精靈來幫助她進行戰鬥。



另外，即使被敵人包圍，她的各種技能也可以讓她將劣勢轉化為她的優勢：咒術可以減緩敵人行動，躲閃或纏繞；搭配這次《戰鎚：混沌禍源》新追加，可以透過屠殺大批敵人，來收集紅色球體補充量表，且一旦這個量表全滿，即可啟動超強技能的「嗜血儀」系統，可讓「Elessa」釋放從天而降的無數箭雨，讓她在戰場上更加所向無敵！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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