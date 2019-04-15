經典戰棋遊戲高清手機移植《聖劍同盟》iOS / Android雙平台上架

《聖劍同盟》（ユグドラ・ユニオン / Yggdra Union）是筆者個人最喜愛的SRPG（戰棋）遊戲之一，今次官方移植到iOS和Android，是時候拿iPad出來重溫一下這款好遊戲了。

《聖劍同盟》（內地譯作「公主聯盟」或「尤古多拉聯盟」）是2006年STING開發的GBA戰棋（SRPG）遊戲，後來在2008年移植到PSP。日本是戰棋遊戲大國，優秀SRPG作品多不勝數；而在云云SRPG之中《聖劍同盟》雖然不是最有名氣，但卻可能是最有特色的一款，有著和其他戰棋遊戲都不同的戰鬥、成長和道具系統。

遊戲最大特色是「卡片戰略」；關卡開始時除了要選擇出場角色外，同時也要選擇想使用的卡片。每回合玩家都需要選擇一張卡片，各卡片有不同攻擊力、移動力和特殊技能，卡片也就代表玩家在今個回合可以作出的行動。而每張卡片在戰鬥中只能使用一次，因此玩家往往需要一次過計劃好接下來數個回合的行動，以免發生需要火力時卻沒有高攻擊力卡片，又或需要快速移動時卻沒有高移動力卡片可選等尷尬情況。

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在SRPG之中聖劍同盟的難度並不低，首先戰鬥後受到的損傷不會自動回復，必須要將在遊戲獲得的道具當作「戰利品」對角色使用才能回復。此外Boss掉落往往需要特色條件或使用「物品盜竊」卡片才能獲得，這些條件不容易達成，但如果不積極拿取掉落，又有可能在後期遇上戰力不足的情況；而如果過份依賴「物品盜竊」，又可能會令其他卡片得不到足夠成長使戰力降低。簡言之就是個無論關卡內外都需要很有意識地管理自己資源的SRPG。

聖劍同盟移植到手機版也有相應提升，首先是立繪、UI和文字提升到HD畫質，亦加入了一旦按錯也可「回帶」的倒轉功能。操作亦以對應觸控作出修整，亦能技援手機用手掣。而對舊玩家來說比較吸引之處大概是「コブン」也參戰成為可用角色（原作中男主角ミラノ的跟班小弟），在遊戲中達成特定條件就可以讓他加入隊伍。值得一提是遊戲沒有鎖區，在香港的App Store和Google Play也買得到，售118港元，不過遊戲本身依然是日文版就是了。

聖劍同盟Google Play頁面

聖劍同盟App Store頁面

另外順帶一提的是聖劍同盟其實屬於一個較大的世界觀「Dept. Heaven Episodes」之下的遊戲；而此系列目前已經有5款作品和數個Spin-off遊戲，卻一直未有《聖劍同盟》的直接續作，因此一直也沒有機會知道《聖劍同盟》真結局後的故事到底如何發展。希望STING有朝一日可以重啟這個系列呀...

「Dept. Heaven Episodes」系列第一作《Riviera 〜約束の地リヴィエラ〜》

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