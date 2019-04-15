Switch《OCTOPATH TRAVELER 歧路旅人》將於6月推出繁體中文版

香港任天堂今（15）日正式宣佈，SQUARE ENIX發行角色扮演遊戲《OCTOPATH TRAVELER 》將於今夏推出繁/簡體中文語系對應，同時正式定名為《OCTOPATH TRAVELER 歧路旅人》。

《OCTOPATH TRAVELER 歧路旅人》為Square Enix與Acquir共同合作開發，在2018年7月13日發售的，高解析懷舊風點陣畫面風格的角色扮演遊戲，擁有擁有8位截然不同的主角故事並邀請知名聲優陣配音，遊戲中更可以對村民等NPC進行不同的探索互動：單挑比試、偷竊買取、引導魅惑、打聽情報等玩法，並且除了8種基礎職業以外還有進階職業搭配養成，受到不少玩家喜愛。

Nintendi Swtich獨占遊戲《OCTOPATH TRAVELER 歧路旅人》原先就提供英語以及日語語系，官方今日宣佈將於6月7日上午10時對全球發表繁體中文版對應（下載更新包追加繁體中文顯示），日前也傳出將推出PC版的消息，是否一併同步中文化，將會是玩家注目的焦點。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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