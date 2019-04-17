《Catherine FULL BODY》將舉辦亞洲版發售紀念倒數計時插圖活動

EGA Games 宣布，為了紀念即將於 4 月 25 日上市的繁體中文版・韓文版 PS4 專用遊戲《凱薩琳FULL BODY》，將由即日起開始舉辦「倒數計時插圖活動」。

本活動邀請了 10 位台灣、香港、韓國的人氣插畫家，以他們各自的繪畫風格繪製「Catherine」插圖，依序在上述各地的 SEGA 官方 Facebook 中刊載。從今天開始到遊戲發售日前一天的 10 天內，SEGA 官方 Facebook 每天都會上傳一幅插圖作品，而玩家們只要在每則插圖投稿中參加抽選，就有機會能獲得以精緻圖板封裝的投稿插圖。機會難得，千萬別錯過。

・舉辦期間：4 月 15 日～5 月 1 日

・參加時間：即日起開始到遊戲發售日前一天的 10 天內

・獎品內容：以精緻圖板封裝的投稿插圖（下方為獎品示意圖，左方將放入插畫家繪圖）

・申請方法：只要對各插圖的 PO 文按讚&分享&留下對此插圖的感想即完成抽選申請。

・獲獎人數：每則插圖投稿中抽選一位得獎者

・參加網址：SEGA 官方粉絲頁

《凱薩琳FULL BODY》將舉辦亞洲版發售紀念倒數計時插圖活動（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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