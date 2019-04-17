《星際大戰 絕地 組織殞落》Respawn遊戲總監希望玩家正面迎敵

日前發表的《星際大戰 絕地 組織殞落》預告片，喚醒許多星戰迷沉睡已久的幻想。讓《星際大戰》授權改編遊戲迎來繼《絕地學院》、《原力解放》之後，具有純單機的冒險作品，目前關於遊戲的玩法尚未正式公開，不過 Respawn 遊戲總監回答媒體時透露不會特別設計潛行機制。

《星際大戰 絕地 組織殞落》描述在電影《星際大戰》三到四部曲中間的時代，一名僥倖逃過屠殺絕地武士的「66號命令」的絕地學徒「凱爾」，因為展露了使用原力的能力，而遭到帝國追殺的故事。在流亡的過程中他會擁有各式各樣的原力技巧，並且使用光劍戰鬥。

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Respawn Entertainment 遊戲總監 Stig Asmussen 接受媒體訪問時，提到了關於本作的戰鬥風格：「隱形不是遊戲中特有的機制，玩家可以按照自己想要的方式進入戰鬥狀態，會擁有多樣化的選擇，玩家技術允許的的話可以躲起來不引起敵人的 AI 注意，但這不是我們會公開鼓勵的玩法，我們希望玩家獲得樂趣，擁有光劍與原力，但是潛行並不適合這個遊戲」

從總監的回答可以推測，本作寄望玩家用光劍與原力去正面迎敵所有的戰鬥。但以光劍戰鬥可以呈現粉絲熟知的格檔、反射熱能彈等特殊技能，不難讓玩家聯想今年剛發售的另一款遊戲，同樣強調刀劍格檔的《隻狼》，《星際大戰 絕地 組織隕落》的遊戲畫面，可望在2019 年舉辦的 E3 遊戲展上公開。

《星際大戰 絕地 組織殞落》將於 11 月 15 日推出，目前 PC /PS4/ Xbox One 都已經開放遊戲預購，玩家可至各平台網站觀看，其中 Xbox One 版更可以看到本作目前公開的相關印象美術圖。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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