玩家舉辦《冒險聖歌》造型競賽遭大量《寵物小精靈》機甲入侵

《冒險聖歌》在上市後便因遊戲多項設計以及缺乏內容等問題而飽受批評，而接著在近期曝光的負面新聞更是將遊戲當前狀況打入更深的谷底。不過即便該作已深陷低潮，還是有不少玩家在裡面駕馭著戰甲四處冒險打寶，而他們也嘗試舉辦各種活動嘗試帶動彼此渡過這段艱苦時刻。

近期《冒險聖歌》Reddit 討論區便舉辦了一項機甲外觀創作競賽，以大量的遊戲商城幣作為獎勵，藉此鼓勵玩家一同參與這場非官方活動。而隨著比賽開跑沒多久便有大量網友展現自身的機甲樣式，其中還出現了大量以《精靈寶可夢》作為主題的作品。

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除了《精靈寶可夢》外，許多網友也以其他遊戲、動漫甚至是近期最具話題性的黑洞作為參賽主題，帶來了相當多樣的趣味作品活絡了當前的玩家社群，稍微削減了先前的低潮狀態。遊戲目前還是有著不少問題，而開發團隊也持續的在推動各項更新嘗試改善現況，但若還是無法帶來顯著的改善，這項玩家帶動起來的活躍狀態恐怕也無法持續太久。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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