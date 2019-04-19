《彩京精選 Vol.3》Switch繁中版開始接受預購！5月30日正式發售

H2 Interactive宣布，跟ARC SYSTEM WORKS亞洲分店合作將於5月30日正式發售《彩京精選》系列的最後作品《彩京精選 Vol.3》Nintendo Switch繁體中文版。《彩京精選 Vol.3》與《彩京精選 Vol.3 TENGAI Mouse Pad Edition》已經開始接受預購。 《彩京精選》是日本彩京製作的四款古典名作射擊遊戲移植到Switch的精選盒裝版系列，和之前的系列作品一樣，《彩京精選 Vol.3》也完備對應Nintendo Switch的手提模式，桌上模式和TV模式。本次收錄的《STRIKERS 1945 Ⅲ》與《零式戰機 2-》用兩個Joy-con可以進行2人遊戲。另外，所有有故事情節的作品將對應中文本地化。

《STRIKERS 1945 Ⅲ》

《STRIKERS 1945 III》是正宗射擊遊戲《STRIKERS 1945》系列的第三代作品，為1999年發售的縱向捲軸射擊類遊戲。在日本以《STRIKERS 1999》的名稱推出。故事劇情描述1999年，敵人「Nano Machine」從宇宙前來，玩家為了拯救世界而必須擊敗敵方戰鬥機。《STRIKERS 1945 III》是首次移植到家用主機，透過《彩京精選 Vol.3》在全世界首次於亞洲地區先行發售。

《戰國 CANNON （戦国キャノン）》

《戰國 CANNON》是2005年製作的PSP專用橫向捲軸射擊遊戲，繼承《彩京精選 Vol.1》收錄的《戰國 ACE》與《彩京精選 Vol.2》收錄的《戰國 BLADE》的戰國系列的最後作品。為了尋找突然失蹤的公主，玩家可從忍者、巫女、武士等用日本文化主題製作的具有個性的角色中選擇一名角色來享受遊戲。採用2D點陣圖的操作角色與3D背景的融合，可以享受更加緊湊的射擊快感。

《GUNBARICH》

《GUNBARICH》是2001年製作的遊戲，也是在《彩京精選》系列裡收錄的射擊遊戲《武裝飛鳥》系列的衍生作品。可以同時享受打磚塊與射擊兩種類型的具有獨特的遊戲性。可在《武裝飛鳥》中登場的MARION和原創角色 GRUTAN中選擇一名角色完成關卡。

《零式戰機 2-》

《零式戰機 2-》是以2001年發售的《零式戰機 2》為基礎製作的縱向捲軸射擊類遊戲。劇情描述企業將飛行員的大腦移植到直升機的「Zero Gunner System」企圖征服世界，玩家為了拯救世界而要打敗敵人。採用了敵人會從畫面前後左右處處攻擊而來，全方向攻擊的獨特射擊系統。

《彩京精選 Vol.3 TENGAI Mouse Pad Edition》的收錄內容

《彩京精選 Vol.3》Nintendo Switch 繁體中文版除了一般版以外，還會發售《彩京精選 Vol.3 TENGAI Mouse Pad Edition》，將包含遊戲本體、特製外盒、3D 滑鼠墊、畫冊等豐富內容。

《彩京精選 Vol.3 TENGAI Mouse Pad Edition》的收錄內容（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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