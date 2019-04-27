【復仇者聯盟4】導演羅素兄弟：這是我們的結局　宣布告別Marvel

【復仇者聯盟4 終局之戰 / Marvel】漫威電影宇宙被稱為《無限傳奇》的最終章《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers Endgame）搶先北美於本週上映，讓不少影迷進入電影院陪伴將近十年的超級英雄們，有整整三個小時一同奮戰並且見證終結之處，但如今催生這一切的推手之一，導演羅素兄弟則在訪談中表示，《終局之戰》也是他們目前漫威電影的最終作。

由安東尼與約瑟夫這兩位合稱「羅素兄弟」的導演拍擋，從拍攝美劇到接下《美國隊長2：酷寒戰士》、《美國隊長3：英雄內戰》以及匯集目前所有超級英雄的史詩戰役《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》，都是在漫威目前推出22部電影中可以排行前列評價的作品。特別是《美國隊長2：酷寒戰士》的超高評價，讓電影粉絲對這兩位導演讚譽有佳。

雖然《復仇者聯盟：終局之戰》的推出前，就已經傳出羅素兄弟與漫威影業的合約也將告一段落，不過現在續約的可能性也被他們在與遊戲媒體 Game Radar 的獨家訪談中親自否定。「這是我們的終局，至少現在還是」安東尼羅素表示。

隨著《無限傳奇》的告一段落而一同退場，對羅素兄弟來說是相當合適的選擇。畢竟以現有22部電影當中要粉絲選出選出5部最喜歡的作品，相信羅素兄弟的作品至少能夠中選個2-3部。至少以編輯來說《美國隊長2：酷寒戰士》一定就在其中。

不過對粉絲來說，接下來的漫威電影宇宙將會怎麼承接目前達到的成果，也是需要相當關注的發展。而羅素兄弟並非就此與漫威不再合作，他們表示「就跟漫改電影一樣，未來總是有著許多不確定性」以他們與漫威這階段的合作結晶，粉絲可以期待他們再度回歸的一天。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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