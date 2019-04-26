任天堂《Giga Wrecker ALT》2D動作遊戲移植版發售日決定

【Giga Wrecker ALT】由任天堂人氣 RPG《寶可夢》（寵物小精靈）系列單機遊戲開發商 Game Freak 製作，預定於 PS4／Xbox One／Nintendo Switch 等平台推出的 2D 動作新作《Giga Wrecker ALT》，正式宣布將於 2019 年 4 月 30 日在海外 PS4、5 月 2 日在海外 Switch／Xbox One 等平台推出上市。至於日本亞洲方面，則是預定將於 2019 年年內推出。

《Giga Wrecker ALT》為官方於 2017 年 2 月以《Giga Wrecker》名義在 PC 上推出的人氣作最新家用主機移植版本。在遊戲中，將採用 2D 橫向卷軸類型動作闖關冒險玩法，玩家們將操縱主角來進行戰鬥冒險，並將關卡上的敵人或陷阱都給破壞殆盡，並利用這些殘骸來製作各種有著不同效果的武器裝備使用，體驗最緊張刺激的動作戰鬥冒險樂趣。



同時在遊戲中，所有畫面登場的物件全部都對應物理演算，因此玩家們可以有各種戰術動作操作（例如破壞地形讓敵人掉落、利用崩落的殘骸來登上懸崖等豐富解謎要素），也讓遊戲更具趣味性；同時在這次的家機版裡，除了針對遊戲平衡調整外，還加入新的關卡，並追加高難度的「Iron Man」模式，也讓遊戲更具挑戰性，也是玩家們到時務必要來挑戰看看的唷！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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