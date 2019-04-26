人氣動作 RPG《伊蘇》新作 9月26日推出確定

【伊蘇】日本 Falcom 預定於 2019 年秋天在 PS4 主機上推出的人氣動作 RPG《伊蘇》系列最新作《伊蘇IX：Monstrum Nox》（イースIX モンストルム・ノクス），宣布決定於 2019 年 9 月 26 日正式推出上市。

在這款系列最新作中，將會以新的舞台「監獄都市」作為背景，玩家們將可以收集各式各樣有著各種不同能力的怪人加入夥伴組隊冒險，並活用怪人們各種獨特能力（如攀登牆壁、滑空飛行、瞬間移動等等）來展開冒險或是進行戰鬥，體驗比之前更加爽快刺激的動作樂趣。

附帶一提，在本作中，雖然玩家們依然扮演系列粉絲們熟悉的主角亞特魯，不過亞特魯除了招牌的紅髮模樣外，似乎還會以有著青色挑染的黑髮冷漠模樣登場！？ 並因為身為某個事件的重要涉案者而被帶到這座監獄都市入監，因此而被捲入一連串的事件之中；而另一名玩家們熟悉的角色多奇，則是依然會在全篇中活躍，喜歡系列作的粉絲們可別錯過他在遊戲中的活躍表現！

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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