直擊《爐石戰記》HCT世界總決賽「終局之戰」　最終冠軍是...？

《爐石戰記》HCT世界總決賽在經歷了多場精彩賽局後終於來到了最終賽局，冠軍賽為德國選手 Viper 對上挪威選手 Hunterace，勝出者將成為 2019 《爐石戰記》HCT 總冠軍，除了獲得該項榮譽外也將獲得 25 萬美元的獎金。

Viper 在首局靠者動物術迅速拿下了場上優勢，一度將 Hunterace 壓至僅剩 1 滴血，但 Hunterace 多次幸運取得了解場機會並展開反擊，在僅剩 1 滴血的狀況下成功反打取得首勝。第二場賽局為雙方的召喚法對決，Viper 雖率先佔有手牌優勢，但遲遲抽不到關鍵卡片而未發動攻勢，Hunterace 決定不等關鍵法術，開始用生物牌強壓 Viper。但 Viper 最後還是取得了關鍵法術牌直接拿下了勝局，形成 1：1 的局面。

第三場賽局為 Hunterace 的召喚法對上 Viper 的中速獵，Viper 到了中期便展開猛攻，第八回便將 Hunterace 的血量壓至 16，但 Hunterace 也交出了關鍵法術牌叫出了不少強力生物擋下了 Viper 的攻勢，也靠著「雅立史卓莎」將 Viper 壓至擊殺線，迫使 Viper 投降。

（Gamebase）

接著便是關鍵賽局，Hunterace 的控制薩對上 Viper 的中速獵，Viper 到了中期後便再度展開猛攻，但這次 Hunterace 便沒有成功擋下攻勢，雖多次解場和築起防攻牆，但最後還是被 Viper 強壓突破，讓賽局進入了 2：2 的局面。

最後的賽局便是 Hunterace 的控制薩對上 Viper 的動物園術，Viper 在初期便佔有場上優勢開始壓制 Hunterace，在第五回合便將其壓至 15 滴血。但 Hunterace 在後續也進行了多次解場後，Viper 的攻勢也逐漸弱化，只能靠著「極盜天王拉法姆」以傳奇卡重整牌堆後尋找突破口。Viper 到了後期雖然也持續靠著傳奇卡片發動攻勢，但都被 Hunterace 解場，雙方一路堅持到牌堆幾近耗盡後，Viper 在攻擊手段全數耗盡後便決定投降，讓 Hunterace 成了本屆的 HCT 世界冠軍。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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